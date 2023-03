Rosalía desafía la censura de Instagram con su última foto con transparencias

Miles o cientos de miles de personas han disfrutado de los primeros conciertos de Rosalía en este 2023 en sus primeros pasos por diferentes festivales. Y miles o cientos de miles o decenas de millones han visto la publicación con la que la solista catalana lo ha celebrado. Una fotografía con la que desafía la censura de Instagram.

Porque la imagen derrocha sensualidad mostrando con trasparencias parte de su pecho algo que hasta ahora la red social tiene completamente prohibido para el común de los mortales. Tendremos que esperar para ver si a la intérprete también le cuesta algún aviso o consigue resistir.

La foto no ha pasado desapercibida ni lo que las transparencias permiten ver. Y por ello miles de personas han interactuado con la misma: "menuda motomamiiii❤️", "quien fuera rauuuu", "eres una mamacita" o "eres una diosa" fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Y ella está disfrutando de volver a estar sobre los escenarios tal y como ya adelantó con el cartel sin ropa de todos sus festivales. Y ahora en Chile está emocionada de volver a presentar Motomami en directo: "Cuando supe que iba a volver aquí, que iba a volver a cantar aquí, me hizo muchísima ilusión. Me hizo tanta ilusión que quise preparar una canción especial, que he tenido que preparar muchísimo para poder hacerla".

La sorpresa acabó en risas: "CHI CHI CHI LE LE LE VIVA CHILEEEEEEEEEE❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (la foto es de Argentina q me han mandado hoy pero me hace mucha ilu subirlaaAAAAA AAAAAA)" dijo tanto sobre el escenario como en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

La gira Motomami fue un éxito mundial. Y no solo lo decimos desde LOS40 que patrocinamos los conciertos de Rosalía por toda España sino que su aventura por América generó una emorme expectación llenando cada recinto que la solista catalana pisaba. La intérprete ha dado 46 conciertos en cuatro etapas diferenciadas geográficamente: España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Avalada por la crítica y por el público, la artista ha conseguido tener uno de los shows que más ha dado de qué hablar este 2022. ¡Y no nos extraña! Una Motomami sabe hacer conciertos de diez.

Y cada vez falta menos para que Rosalía vuelva a dar conciertos en España este año.