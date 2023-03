Orestes, emocionado por su ‘nuevo fichaje’ tras su paso por ‘Pasapalabra’: “Un gran honor”

Lo vivido hace unos días entre los espectadores de Antena 3 fue algo histórico. Rafa Castaño se llevó nada más y nada menos que 2.272.000 euros, el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Un hecho que dejó a muchos boquiabiertos y al propio Rafa sin palabras.

A su lado estaba Orestes Barbero, el concursante más longevo de la historia de este concurso, que se ha convertido en un personaje de la televisión tras 360 participaciones en el programa. El de Burgos no tuvo suerte, pero su paso histórico por Pasapalabra ha calado muy hondo en los espectadores, sobre todo, en los de su tierra.

Así se ha demostrado días después de la emisión del último duelo entre Rafa y Orestes en Antena 3. Y es que Barbero ya ha sido "fichado" tras su etapa como concursante de uno de los programas más vistos de la televisión en España. El equipo de fútbol de su ciudad, el Burgos Club de Fútbol, le ha rendido homenaje a la sabiduría de nuestro protagonista regalándole una camiseta con su nombre y el número 10 y permitiéndole hacer el saque de honor de su último partido.

"Un gran honor en mi tierra", dice Orestes en su cuenta de Twitter, compartiendo las imágenes de uno de los momentos más emocionantes de su vida. "Te lo mereces, muchacho", dice uno de sus seguidores ."Eres enorme", "Felicidades, Orestes" y "Vaya crack estás hecho" son algunos de los halagos que ha recibido entre las respuestas.

Un momento muy esperado

El pasado 16 de marzo, Rafa se hizo con el mayor bote de la historia de Pasapalabra, y lo hizo de un tirón. Pero al parecer no era el único que sabía todas las respuestas de su rosco. El propio Orestes ha desvelado a La 8 Burgos que se conocía todas y cada una de las respuestas de su compañero. Eso sí, quizás no las hubiera acertado en una primera vuelta. "No puedo lanzarme el triple", declara. Además, ha confesado que le gustaría volver a concursar en "cuatro o cinco años". "No sé qué será entonces de mi vida, pero me gustaría tener la ocasión, aunque fuese para un especial o algo así", añade.

Orestes ahora tiene la vista puesta en una nueva etapa de su vida. Ya ha asegurado que le gustaría ser profesor de Filosofía, así que quizás ahora consiga cumplir con su objetivo.