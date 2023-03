Ibai Llanos, Rosalía y Rauw Alejandro desvelan los detalles de cómo fue su momento viral en LOS40 Music Awards

Ibai Llanos ha abierto las puertas de la cocina de su casa a Rauw Alejandro y Rosalía que le han concedido a él su primera entrevista juntos. Y es que están a punto de lanzar tres canciones sobre las fases del amor en clave pasado, presente y futuro.

Y durante sus más de veinte minutos de charla, le han dedicado varios a recordar su momento junto en LOS40 Music Awards. Ibai les preguntaba si les gustaban las galas de premios después de hacer un repaso por todos los Grammy que acumula la cantante.

“A mí me gustó la que pude presentar contigo”, le recordaba ella sobre nuestra gala de premios y su momento viral. “No sé muy bien a lo que iba, era un pobre corderito”, reconoce él. Y ambos admitieron que aceptaron porque sabían que iba a estar el otro.

Recuerdos

Esa gala fue en la que Rauw y Rosalía ofrecieron su primer posado como pareja en la alfombra roja y en la que se dieron su primer beso televisado con Ibai Llanos poniéndose en medio del plano más buscado. “Me puso en mitad del beso, pero en mitad”, recordaba, “¿cómo pude hacerlo? Es que lo hago aposta y no me sale”.

Luis M. Ortiz

“Yo era la primera que hacía de presentadora, yo no sabía cómo presentar”, admitía Rosalía que era la encargada de entregarle el premio a su chico. “Me pidió ella dártelo a ti”, confesó Ibai, “me dijo, ‘este déjame, que lo hago yo’”. “Un punto de novia”, bromeaba ella.

Y Rauw contó que él estaba con su suegra bebiendo vino y más vino y alguien le dijo que parara porque iba a tener que subir. Él no se lo creía y seguía a lo suyo. “Yo seguía ahí hasta que esta me llamó y empecé a tomar agua para poder subir las escaleras bien”, relataba.

Una noche mágica que nosotros tampoco hemos podido olvidar y que ahora recuerdan ellos cuando están a punto de lanzar su primera colaboración. RR son tres temas que nos hablan de las fases del amor en pasado, presente y futuro.