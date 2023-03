Ibai Llanos abre las puertas de su casa a Rosalía y Rauw Alejandro para descubrir detalles de RR y su relación

Este 24 de marzo estamos listos para recibir uno de los lanzamientos más esperados, el EP de Rosalía y Rauw Alejandro con tres temas nuevos que tienen que ver con las fases del amor. Una es el pasado, otra el presente y la tercera, el futuro. “Con intenciones o cosas que han pasado, tienen estructura”, explicaba ella.

Eso es lo que han explicado en la casa de Ibai Llanos donde han concedido una entrevista conjunta al streamer que ha abierto las puertas a su cocina para recibirlos, con visita de perra incluida. En ese contexto tan íntimo han hablado de su relación y de esta colaboración.

Ibai entró directo y les preguntó si se van a casar. Rosalía le dijo que eso mismo le preguntaba su abuela y entre risas, evitó contestar con una exclusiva que no llegó. Eso sí, hicieron balance de su relación. Nos ha quedado claro que se conocen desde hace cuatro años y llevan tres de relación. “Para mí se siente como diez, un buen tiempo para conocer a alguien y saber si es la persona correcta o no”, decía Rauw ante las risas de su chica.

Un proyecto planificado

Hace un año que tomaron la decisión de entrar juntos en el estudio con un proyecto pensado. "Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo", explicaban.

Y en cuanto a eso de trabajar juntos siendo pareja, la catalana ha explicado que su chico “tiene su visión, su manera de hacer música, su manera de escribir, tiene su estilo y tiene carácter, no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho". "100% soy más fluido que ella", se reía él ante su comentario.

Él también ha dado su opinión sobre lo que supone trabajar con ella: “Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta".

Ella bromeaba sobre tener que hacer una entrevista para enterarse de las cosas. Eso sí, aseguró que todos los premios, incluidos los Grammy no entran en su casa, se van a la de su madre.

En cuanto a quién ha logrado llevarse a su terreno al otro, Rauw admitía que ella siempre gana. “Yo soy más peleona”, aseguraba ella y él le daba la razón, “pero yo he cedido también”. Aunque la balanza pesa a su lado. Eso sí, sobre todo en lo musical porque ambos coinciden que en la letra no discuten tanto.

En cuanto a los fans de cada uno de ellos, Rauw aseguró que los de su chica son más intensos que los suyos. Al principio costó que le aceptaran, pero el tiempo puso las cosas en su sitio y ahora está encantado.

En terreno personal

No solo han hablado de lo profesional. Rosalía también se ha metido en el terreno personal: "Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió la situación", le confesaba a su chico.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que profunda me he puesto”, decía ante un Rauw que terminó besándola por sus palabras. “Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", reconocía ella.

Rauw, por su parte, reconoce que le advirtieron sobre las españolas y le pidieron que tuviera cuidado. Pero cayó en sus redes y ahora, hasta habla catalán porque en casa de Rosalía se habla entre ellos en ese idioma. Y lo del vocabulario de distintos sitios dio también para un intercambio de palabras aprendidas en distintos lugares.

Un bolero

Volviendo a su colaboración musical, reconocían que una de las tres canciones es un bolero, “inspirado en un bolero, más bien”. Es exótico, “porque nadie se esperaría que fuéramos a hacer eso”. Y se han decantado por ese género porque “es bastante romántico y lo escuchaos en casa cuando está cocinando”.

Las otras dos son más para bailar en la discoteca. “El bolero es más para tu madre, un domingo tranquilo en casa”, decían para dejar claro el contraste.

Un capricornio y una libra que parece que han conectado a la perfección, no hay más que verles juntos. Ella unos meses mayor que él. “Te gustan los chamaquitos”, bromeaba Rauw. “Yo creo que hubiésemos sido super buenos amigos. Yo creo que hubiera estado enamorada de ti y no te lo diría”, reconoció Rosalía sobre el hipotético caso de que se hubieran conocido en el colegio.

Rauw reconoció que en el cole siempre le daban calabazas hasta que llegó al instituto. “Desarrollé una especie de labia o swag, no sé qué pasó. La vida me dio tantos cantazos que dije, o cambio la estrategia o…”, confesó él que no quiso despedirse sin dejar caer que le gustaría estar en la Kings League.

Ahora solo queda esperar al viernes para conocer RR, ese proyecto en el que han estado trabajando el último año.