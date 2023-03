Lewis Capaldi lanza ‘How I'm Feeling Now’: su canción más personal y el título de su documental en Netflix

A pesar de verse obligado a cancelar —y posponer— varias fechas de su gira por Europa, incluidas sus citas en Madrid y Barcelona, Lewis Capaldi sigue mostrándonos adelantos de lo que será su segundo disco Broken By Desire to be Heavenly Sent, el cual verá la luz el próximo 19 de mayo.

Y además, el escocés ha sorprendido a todos sus fans con un anuncio muy especial: ¡Se viene documental en Netflix! How I'm Feeling Now estará disponible a partir del 5 de abril y nos introducirá en la faceta más personal del cantante, como ya ha hecho el single homónimo que lanzó el pasado viernes.

So here's to my beautiful life

that seems to leave me so unsatisfied

No sense of self, but self-obsessed

I'm always trapped inside my fucking head

Con un montaje en blanco y negro desde uno de sus pasados shows de su gira actual, combinado con imágenes de sus TikToks, de fans en sus conciertos, de su asistencia en alfombras rojas, galas de premios y otros eventos, así como desde el estudio de grabación durante los últimos años, Capaldi aparece interpretando la canción en directo para este videoclip.

Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now (Official)

El tándem entre la fama y la salud mental, clave en su documental

"Cuando me surgió la oportunidad de hacer un documental me mostré extremadamente dubitativo. Creo que, porque parezco abierto a hablar de un montón de cosas, ya sea en entrevistas, sobre el escenario o a través de las redes sociales, la gente asume que sabe mucho sobre mí y sobre mi vida, pero la realidad es que, como prioridad, tiendo a reservarme muchísimas otras cosas para mí mismo. Ahora que este largometraje, que me ha seguido durante dos años y medio, va a ver la luz, mentiría si no dijera que estoy súper nervioso. Siento que hay muchos aspectos en él de los que nunca he hablado antes y la verdad es que toda la peli dio giro mucho más íntimo de lo que jamás pude imaginar, así que me siento en una posición especialmente vulnerable. A pesar de estar muy nervioso, tengo muchísimas ganas de compartirlo con el mundo. Se llama How I'm Feeling Now por la última canción que compuse de mi próximo álbum, la cual es una melodía sobre la salud mental, algo sobre lo que nunca había tratado en mi música", recogen sus declaraciones sobre el documental.

"Por supuesto, soy consciente de lo afortunado que soy de tener la vida que tengo y sé que hay gente en una posición mucho peor que la mía. Sin embargo, así como los últimos cinco años han sido los mejores de mi vida, mentiría si dijera que no ha hecho mella mentalmente y, honestamente, sobre eso va esta canción. Sé que los últimos años han sido, y han continuado, siendo difíciles para todo el mundo así que espero que podáis sentiros identificados de alguna manera con lo que cuenta; puede ser agradable escuchar que alguien más está en el mismo barco que tú. Sé que para mí lo sería", continúa.

"Por último, quiero decir que estoy inmensamente orgulloso sobre este documental y tengo que dar las gracias a todas las personas y entidades involucradas por hacerlo posible. Sin duda ha sido una de las experiencias más únicas e increíbles de toda mi vida y dudo que vuelva a hacer otro en un futuro cercano porque tener un equipo de cámara contigo a cada paso que das te hace parecer un idiota y simplemente es una tremenda estupidez. De todos modos, espero que os guste", culmina su post.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now | Official Trailer | Netflix

Desde LOS40 iremos preparando los clines y psicólogos para enfrentarnos al primer documental sobre Lewis Capaldi más personal (y no tan bromista) el próximo 5 de abril en Netflix.