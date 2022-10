Lewis Capaldi desvela (casi) todos los detalles de su nuevo disco: ‘Broken By Desire to be Heavenly Sent’

A comienzos de 2021 decidió 'desaparecer' de las redes sociales para concentrarse en la creación y grabación de su segundo album de estudio y casi dos años después parece que podremos disfrutar del resultado de aquella decisión. Lewis Capaldi ha confirmado a través de sus cuentas oficiales que Broken By Desire to be Heavenly Sent es el título de su segundo disco de estudio.

"Broken By Desire to be Heavenly Sent 🥀 ~ ¡¡¡mi nuevo álbum!!!... sale el 19 de mayo 2023 pre-orden v v copias firmadas limitadas ahora mismo desde el enlace en mi biografía para pre-venta acceso al WORLD TOUR 2023!!! 🌍 ¡¡Pre-orden link en la bio!! ¡Desliza para ver las fechas del tour! quien viene?? X" posteaba el artista a través de sus perfiles.

Desde hace algunas semanas tenemos entre nosotros algunas canciones que probablemente formen parte de este trabajo, aunque de momento no han sido confirmadas. Es el caso de Forget me, primer adelanto de este segundo trabajo con el que comenzó a dejar algunas pistas de lo que vendría después.

Tendremos que esperar hasta el próximo mes de mayo de 2023 para disfrutar de sus nuevas composiciones (de las que de momento desconocemos el título y si incluyen colaboraciones) pero no así de su música en directo. Porque como habréis leido Lewis Capaldi pondrá en marcha una nueva gira mundial que pasará por España con una doble cita en Madrid y Barcelona.

Lewis Capaldi ha sido uno de los nombres propios a nivel mundial desde la publicación en 2019 de su álbum Divinely Uninspired to a hellish extent. Con canciones como Someone you loved o Before you go conquistó el número 1 de las listas de todo el planeta. Una etapa musical que llegó a su fin y que muy pronto tendrá continuación.

Y esa parece que será la clave: la continuidad en su sonido y en sus letras. "Seamos sinceros, líricamente va en la misma línea anterior. Conozco a una chica, la chica me deja, berreo sobre ello en una canción pop. Es un poquito más rápida que mis tracks anteriores, más que nada porque después de girar por el mundo, me di cuenta de que los temas más lentos y menos conocidos de mi repertorio hacían que la gente se durmiera de aburrimiento. Sin embargo, esta nueva canción es triste y rápida, así como mi manera de hacer el amor. No os preocupéis, todavía tengo un montón de baladas depresivas en la manga. Habrá más de eso otro día..." explicó el intérprete.

Todo parece encaminado para que 2023 sea otro gran año en la vida de Lewis Capaldi que por ahora nos deja dos citas para marcar en el calendario: 10 de marzo, Palau Sant Jordi de Barcelona, y 11 de marzo, Wizink Center de Madrid.