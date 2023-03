Nacho Palau anuncia que ha superado su cáncer de pulmón: “Que sí, ¡que estoy curado!”

Después de siete meses difíciles, Nacho Palau por fin ha podido dar la gran noticia que él, su familia y sus seguidores llevaban tanto tiempo esperando: ¡Ha superado el cáncer!

El escultor ha comunicado la buena nueva a través de su perfil de redes sociales, con una fotografía en la que aparece sonriente y con muy buen aspecto. "Que si que estoy curado!!!!! Estoy muy feliz y agradecido por la tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando", ha escrito en la descripción del post.

Siempre que ha podido, Nacho ha querido mantener informados en todo momento a sus seguidores, quienes le han mostrado apoyo de una forma incondicional y no han parado de mandarle mensajes de cariño y deseos de una pronta recuperación. Sin ir más lejos, por el día de su 50 cumpleaños tranquilizaba a sus seguidores sobre su estado de salud, asegurando que se encontraba bien.

El pasado 25 de agosto, el finalista de Supervivientes de 2022 recurría a su Instagram para anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón, puesto que al regresar del reality show tuvo que ser ingresado en el hospital durante dos semanas y someterse a varias pruebas médicas por problemas de salud, pensando que sería solo una gripe.

Tras someterse a completar la quimioterapia, Palau puede gritar alto y claro que su enfermedad ha remitido. A finales de febrero volvía a la televisión para hablar de los momentos más duros que ha vivido durante su enfermedad. "Tuve un día que bueno, dije 'no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada', no podía", explicaba sobre tirar la toalla.

Durante todo este proceso, ha estado muy acompañado por los suyos, especialmente por su pareja actual, Christian Villela, y sus dos hijos. Sin embargo, en más de una ocasión ha reconocido que él, como muchos otros pacientes, "no me he hecho muchas preguntas. Me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado".