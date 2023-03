El parecido de Pilar Rubio y Kim Kardashian genera una opinión unánime: “Es una fotocopia”

¡Estamos encantados con la realidad del metaverso en la que nos ha tocado vivir! Y es que nos está regalando imágenes que no nos esperábamos. Este mismo miércoles, 22 de marzo, Pilar Rubio compartía una foto que ha dejado a sus seguidores y seguidoras sin palabras. ¿La razón? La persona que tenía a su lado.

Pilar Rubio ha posado junto a la mismísima Kim Kardashian: la reina de las celebs. Pero no solo con ella. También con otra de las hermanas del famoso clan televisivo: Kendall Henner. Las dos estadounidenses han estado en el palco del campo de futbol del PSG. Vamos, del equipo de París. Y, claro, ¿quién juega en él? Pues Sergio Ramos, el marido de Pilar.

Como dos gotas de agua

Lo que ha llamado la atención de los seguidores de Pilar Rubio es el increíble parecido entre ella y Kim. Y es que, si no fuera por el color de ojos de la presentadora española, podrían parecer la misma persona.

"Son iguales", "Separadas al nacer" o "Parecen hermanas", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. Y es que, tenemos que reconocer, que las dos estrellas tienen un parecido razonable.

Ambas tienen los ojos almendrados, los pómulos marcados, los labios anchos y las narices pequeñas. Además, tanto Kim como Pilar apuestan en la foto por llevar melenas morenas. Y decimos "apuestan" porque la Kardashian es una auténtica fan de las pelucas y las extensiones desde siempre.

"Keeping Up with the Kardashians! Qué ilusión me ha hecho conocer a Kim y Kendall. Son un amor", ha escrito Pilar junto a las fotos.

Sin duda, Pilar nos representa. ¿Quién no se emocionaría al ver a dos de las personas más famosas del momento juntas? Quién sabe, quizá aparezca en algún episodio de la nueva temporada del reality de la famosa familia.