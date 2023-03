Jennifer López y Ben Affleck, de nuevo juntos en el cine después de 20 años

Para Bennifer, este 2023 no solo rendirán un homenaje al amor con mayúsculas que se profesan a través de This Is Me... Now, sino también a la primera vez que trabajaron juntos en el cine. ¿Cómo? Uniendo fuerzas nuevamente para un largometraje.

Si en 2002, JLo y Ben Affleck protagonizaron Gigli y, un año después, Jersey Girl, este año volverán juntos a un set de rodaje desde puestos de trabajo distintos. Porque mientras la diva del Bronx sí formará parte del reparto, Affleck será el productor ejecutivo del futuro film, titulado Unstoppable.

Esta película contará la historia de vida de Anthony Robles, el legendario luchador que nació con una pierna y consiguió ganar un campeonato nacional de lucha libre en 2011. Además, estará encabezada por Jharrel Jerome, actor que ha participado en la oscarizada Moonlight o la serie de Netflix Así nos ven.

JLo y Ben Affleck, juntos en la premier de Gigli en 2002. / Jeff Kravitz/FilmMagic

Tras ser preguntado por el fichaje de su esposa en una reciente entrevista, el director de Argo exclamó que, desde su productora Artists Equity —fundada en noviembre de 2022 junto a su socio, el también actor Matt Damon—, "siempre contratamos a los mejores actores". Y en un pasado encuentro con CBS Sunday Morning, Ben confesó que será "divertido" y que "ir a trabajar con tu esposa y con tu mejor amiga es algo genial".

Las dos ficciones de los 2000 fueron consideradas como un auténtico fracaso en taquilla: la primera (Gigli), debido a la escasa química que desprendía la pareja, según la crítica; y la segunda (Jersey Girl), debido al acoso de la prensa amarillista que desgastó, dinamitó y puso fin al primer capítulo de la gran historia de amor del ahora matrimonio. Y es que ya no es un secreto que, casi dos décadas después de su primer flechazo y sonada ruptura, Bennifer ha vuelto a reencontrarse con todavía más pasión que la primera vez, una pasión que se materializó con su doble boda en julio y agosto de 2022, respectivamente.

De este modo —y como hemos visto en los últimos días con 'Rauwsalía', por ejemplo—, Bennifer será otra de las parejas que no tiene ningún reparo en mezclar lo personal y lo profesional; al contrario, lo ven como una oportunidad para nutrir su relación y crecer conjuntamente desde un mismo plano creativo.