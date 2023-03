Así ha sido la boda secreta de Laura Pausini y Paolo Carta tras 18 años de relación

18 años de idas y venidas han sido necesarios para que, por fin, Laura Pausini y Paolo Carta den el paso y se den el 'sí, quiero'. Una boda de lo más inesperada que se ha celebrado este fin de semana en Roma junto a todos sus seres queridos.

Este gran día ha tardado en llegar, y es que ha tenido que ser pospuesto hasta en dos ocasiones debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, ya nos adelantaba la pareja que su intención era casarse durante el 2023, lo que no esperábamos es que llegaría más pronto que tarde.

De hecho, ha sido la propia artista quien ha dado la noticia en su perfil de Instagram: "Abbiamo detto 'Sí'. Hemos dicho 'Sí'. We said 'I do'. Diseemos 'Sim'. Nous avons dit 'Ouí", con esta frase escrita en cinco idiomas anunciaba su matrimonio y compartía varias imágenes y vídeos. Ha sido ahí donde hemos presenciado como tanto su hija como el padre de la artista tuvieron un papel protagonista de camino al altar, hemos visto su vestido, la pedida sorpresa y los votos cantados.

Todos los detalles de la boda

Tanto el productor como la artista lo tenían claro y querían una íntima y discreta boda por lo que han decidido celebrarla en casa de los padres de Laura Pausini en Solarolo, al norte de Italia. Sin embargo, ha sido tan discreta que ni siquiera los invitados sabían que iban a presenciar la boda, sino que habían sido invitados a casa de la artista para una cena, en la que, en teoría, iban a celebrar los 30 años de música.

Casi 20 años después de su noviazgo y una hija en común, la italiana y Paolo por fin se han casado y, cómo no podía ser de otra manera, para este gran día han elegido a una dama de honor de lo más especial: su hija. La pequeña nació en 2013 e hicieron de su nombre una conjunción de los suyos: Paola, tal y como explicaron.

El vestido de la novia

La artista que se encuentra de celebración doble tras sus 30 años dentro de la industria musical, nunca ha querido desvelar ningún detalle de su vestido de novia. No obstante, ahora que ha tenido lugar el gran día hemos podido ver que su estilo clásico y tradicional coincide con su forma de vestir.

Un vestido de color marfil como base del traje, con cuello caja, cuello y falda entallado y sin cola, así era su look de Armani elegido para este icónico día. Además, apostó por lucir unos complementos adaptados a su personalidad: una chaqueta de esmoquin a juego con el color del traje, un collar de perlas, guantes de tul de plumeti y un velo de tul. Sin duda, un look de novia espectacular.