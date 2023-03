The Weeknd, el artista más popular del mundo según Guinness World Records

Abel Tesfaye, conocido popularmente como The Weeknd, se ha convertido estadísticamente en el músico más popular del planeta Tierra. Este hito ha sido reconocido después de conseguir dos Récords Guinness.

The Weeknd el pasado 20 de marzo de 2023 consiguió la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones. Con esta cifra pasó a su vez la barrera de los 100 mil oyentes mensuales en Spotify, número que nunca había sido superado antes.

Este cúmulo de éxito viene precedido por el remix de la canción Die For You con Ariana Grande, que se ha vuelto viral en Tik Tok. Este tema fue publicado por primera vez en 2016, dentro de su álbum de estudio Starboy. Este fue el disco que consolidó al artista y le dio reconocimiento internacional. Starboy siempre fue uno de los hits del disco, pero no se esperaba que siete años después se hiciera un remix junto a una artista como Ariana. La acogida de la canción ha sido sensacional y hay miles de vídeos en Tik Tok homenajeando la canción.

Ariana Grande, The Weeknd - Love Me Harder (Official Video)

No es la primera vez que colaboran, de hecho, parece que han dado en la tecla, ya que esta es la cuarta vez que generan un éxito juntos, ya habían publicado Love Me Harder, Off the Table y el remix de Save Your Tears. Todas ellas estuvieron en la lista de éxitos mundiales.

Los artistas con más oyentes mensuales en plataformas digitales

The Weeknd está ocupando ahora mismo el podio, a continuación, está Miley Cyrus, que ocupa el segundo lugar, con 82,5 millones. Seguidamente está Shakira, con 81,6 millones, después Ariana Grande, con 81,5 millones, seguida de Taylor Swift con 80,4 millones y Rihanna, con 78 millones. El artista masculino más escuchado de Spotify cercano a The Weeknd es Ed Sheeran, con 77,5 millones. Estos datos han sido analizados a las 10:30 am del día 22 de marzo.