Parejas musicales que demostraron su química repitiendo colaboración

Calvin Harris y Ellie Goulding acaban de estrenar Miracle cerrando una trilogía de colaboraciones a cada cual más exitosa. Un vivo ejemplo de que en la industria musical la unión de dos talentos no es solo la suma de sus seguidores sino un nuevo concepto musical que puede llegar a un público mucho mayor.

Los dos solistas británicos, tanto el dj como la estrella pop, no son los únicos artistas que han demostrado que han sido capaces de mantener una indudable química a lo largo no solo de años sino de décadas. Nada garantizaba su éxito pero más allá de las listas de ventas sus sensaciones a la hora de trabajar convierten el resultado final en una apuesta ganadora para ellos.

Una situación que suele producirse y repetirse en la música electrónica (como ya hemos visto con la dupla Harris-Goulding y veremos con el caso de David Guetta) pero que cada vez es más frecuente en el escenario urbano e incluso en el pop.

Parecía existir un tabú a la hora de repetir pero poco a poco el mito va cayendo. Y nosotros disfrutándolo

Calvin Harris y Ellie Goulding

Hacía casi una década que ambos no trabajaban juntos en la creación de nuevas composiciones hasta que ha visto la luz Miracle este pasado 10 de marzo. Su primera colaboración data del año 2012 cuando publicaron I need your love, una de las mejores canciones de aquel año y uno de los mayores exponentes de la época de colaboración del EDM y el pop.

Su buena química y sus buenos resultados les llevaron a publicar apenas un par de años después Outside, otro auténtico bombazo dentro del género que puso a bailar a millones de personas en las pistas de baile de todo el mundo.

Nueve años después ambos han vuelto para trabajar juntos tal y como ellos mismos confirmaban: "De vuelta en el estudio con Ellie Goulding". Ninguno de ellos parece necesitar por separado el éxito de su compañero y sin embargo su trabajo conjunto es capaz de superar cualquier frontera.

The Weeknd y Ariana Grande

Si Calvin Harris y Ellie Goulding han dado vida a tres canciones de manera conjunta, la siguiente pareja tiene hasta 4 temas en forma de colaboración. El último y más reciente les ha llevado hasta el número 1 de la lista de Estados Unidos. ¡Casi nada! Lo de The Weeknd y Ariana Grande es digno de estudio.

Y todo ello pese a tratarse de una canción de hace 7 años estrenado por Abel Tesfaye que ahora el canadiense ha regrabado junto a la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos). El remix de Die for you ha dejado claro que cuando colaboran, la suma de 1+1 no es igual a 2 sino 7 o más como decían Los Serrano.

Hay artistas en la industria de la música que poseen una química especial con otros intérpretes y cuyas colaboraciones se convierten en un auténtico placer para sus millones de seguidorxs en todo el mundo. Ese es el caso de The Weeknd y Ariana Grande. Su historia, tanto en solitario como en conjunto, está repleta de hits de talla mundial. Cuatro de ellos, llevan su doble firma: Love me harder y Off the table de Ariana y en el remix de Save your tears y Die for You de Abel.

David Guetta y Sia

Decíamos al inicio de este reportaje que las colaboraciones reiterativas entre artistas eran más frecuentes entre artistas de la música electrónica y David Guetta es el más claro ejemplo de ello. Durante los primeros años de su carrera la voz de sus canciones fue (casi) siempre Chris Willis.

Para evitar ser encasillado, el dj francés fue cambiando con el paso de los años dando paso a sus canciones a grandes voces de la música en todo el mundo incluyendo algunas de las mejores voces femeninas contemporáneas como Sia. Junto a la australiana, Guetta ha sido capaz de crear un enorme catálogo de hits que van desde Titanium hasta She Wolf pasando por Flames, Let's love...

Pero no es la excepción sino la norma porque David Guetta es uno de esos artistas capaz de generar una brutal química con todas sus colaboradoras. Y si no que se lo pregunten a Bebe Rexha que en apenas 4 años ha sido capaz de firmar junto al francés hits como Say my name o Blue (I'm good).

Alejandro Sanz y Shakira

No queríamos terminar este inicial (o breve) repaso a las parejas musicales con más química de los últimos años sin ponerle un pequeño sabor latino al reportaje. Y es que desde hace un montón de años estamos esperando que Shakira y Alejandro Sanz completen la trilogía de duetos (que nos deben).

Porque en el actual escenario de dominio de los sonidos urbanos latinos la de Barranquilla y el de Madrid tienen mucho que decir. Ellos fueron los dos primeros artistas que firmaron una de las primeras grandes colaboraciones del reggaeton en castellano y en España.

La tortura marcó un antes y un después en la proyección internacional de ambos intérpretes que consiguieron traspasar todas las fronteras de todos los mercados musicales. Repetirían apenas un año después con Te lo agradezco, pero no. ¿Cómo olvidar aquel baile? Máxima complicidad desde entonces pero sin nuevas colaboraciones. Y nosotros no hacemos otra cosa que olvidarnos de esa ausencia...