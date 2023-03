Blanca Paloma: “Estoy preparada para abordar mi primer disco”

Blanca Paloma está dispuesta a conquistar Europa con su EAEA. Tras ganar el Benidorm Fest 2023 el pasado mes de febrero y hacerse con el micrófono de bronce, la artista tiene toda la energía puesta en su paso por Eurovisión. Y es que el próximo 13 de mayo le tocará pisar el famoso escenario del certamen europeo ante la mirada de millones de personas. Cero presión.

Blanca Paloma sorprendió a los eurofans —tanto españoles como internacionales—con su increíble puesta en escena en el Benidorm Fest. La artista contó una historia a través de elementos tan típicos de nuestro país como el mantón de flamenca y las palmas.

Blanca Paloma ha acudido a los estudios de LOS40 para desvelarnos todos los detalles sobre su candidatura. Cuando solo quedan dos meses para que se celebre Eurovisión, la cantante nos ha contado algunos secretos. También anécdotas y momentos que ha vivido durante estas semanas. Y es que Blanca no ha dejado de asistir a eventos y de rodearse con personas conocidas. ¡Si hasta ha cantado para los reyes!

Blanca Paloma habla sobre su puesta en escena en Eurovisión

A pesar de que la cantante dio un espectáculo redondo en Benidorm, parece que la artista va a dar alguna que otra sorpresa en la puesta en escena de Liverpoo:

"El escenario de Liverpool permite unas rotaciones técnicas que permite que aquello termine de culminar. Tenemos una nueva oportunidad para que EAEA trascienda. El escenario está muy a favor de EAEA porque se ajusta perfectamente a las necesidades que tenemos y las potencia. Se va a poder ver una versión de lo que la gente ya ha votado y ha apoyado"

Además, Blanca ha desvelado que seguirá apostando por su diseñadora de confianza por la puesta en escena: Paula De Diego, quien ha estado detrás de los looks de Secreto de Agua y EAEA: "La moda es un gran aliado. Tengo tan claro ese personaje que hemos creado, que está inspirado en una de mis características, que vamos a pulirlo. No queremos alejarnos de todo eso, que es lo que hemos creado".

Blanca Paloma: propósitos tras Eurovisión

"Hasta Liverpool y más allá", empieza diciendo la cantante. "Antes de conocer el resultado del Benidorm Fest yo ya tenía planeado lanzar nueva música. Estoy preparada para abordar el primer disco de Blanca Paloma", ha dicho.

"Eurovisión es un gran impulso para mi carrera, entonces todos estos pasos que estamos dando van relacionados con lo que quiero hacer: que mi música no tenga fronteras. Quiero grabar ese disco y rodarlo por todo el mundo", ha continuado diciendo.

Además, Blanca nos ha desvelado que ya ha tenido conversaciones con sellos discográficos: "Me gusta como está pasando todo, porque está siendo poco a poco. Me está danto tiempo a asimilar. La discográfica que finalmente me apoye, estará con una artista que esté preparada. No solo para un primer disco, sino para toda una carrera"