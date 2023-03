Inma Cuesta relata los surrealistas comentarios en su pueblo: "Maquíllate, ponte un tacón o péinate"

La actriz Inma Cuesta acudió como invitada al podcast Estirando el chicle, el espacio presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín que se ha convertido en el favorito de muchos oyentes. En su visita, la valenciana charló sobre diversos temas, como feminismo, maternidad y...sus incómodas anécdotas en su pueblo.

Aunque la actriz de La Novia, Águila Roja, 3 bodas de más, Primos o El desorden que dejas se caracteriza por espotaneidad y naturalirdad, sorprendió a las locutoras al detallar una surrealista anécdota personal.

"Con lo guapa que sales en la tele..."

Ocurrió hace un tiempo, cuando Inam Cuesta regresó a su pueblo en Arquillos (Jaén) después de mucho sin pasar por allí, ya que se trasladó a la ciudad para apostar por su carrera como actriz. Ya entonces, Cuesta era una mujer conocida en la televisión.

Pero quizá también por eso, la intérprete pasó por momentos de presión social, ejercida también por su propia madre, por el hecho de 'no arreglarse'. "Yo, que de diario no me suelo maquillar ni nada, me decía mi madre: 'Vamos a ir a la plaza a comprar y te van a ver con esa cara, con lo guapa que sales en la tele. Maquíllate...O ponte un tacón o péinate''', relató la actriz.

Ante esto, Cuesta explicaba en Estirando el chicle que estos comentarios, a su parecer, sonaban un poco a "no vaya a ser que bajes el listón" de la televisión vs. realidad.

Otro día, en otra fiesta; Inma Cuesta vivió una situación bastante similar, pero esta vez con un desconocido como protagonista. Fue durante un evento, cuando esta persona se le acercó y, sin más, le espetó: "¿Cuál es el truco?".

Ante la incredulidad de la artista, el hombre continuó: "Porque tú en la tele pareces un mujerón, tan guapa, tan tal...Y aquí, fíjate". "¡Como si fuera una mierda!", comentó entre risas la actriz.

El apoyo de sus seguidores a Inma Cuesta

A pesar de que ella misma se ha definido como una mujer "con carácter", en ese caso, ese comentario (tan sobrado) le pilló desprevenida y ni siquiera supo qué contestar.

Afortunadamante, los seguidores sí han sabido responder y, como cabía esperar, han mostrado todo su apoyo a la artista y su desagrado total hacia los comentarios que recibió.

"¡Si más guapa al natural no puede ser esta chica!", "Ojalá y muchas utilizaran el truco de ser natural y sencilla" o "Gran actriz y muy guapa en todas sus formas", son solo algunos de los mensajes que los oyentes del podcast han querido hacer llegar a Inma Cuesta.