El programa de El Hormiguero de la noche del miércoles en Antena 3 ha sido de lo más comentado. Pablo Motos recibió en su plató a Georgina Rodríguez por primera vez y aunque sus cuestionados comentarios despertaron una oleada de críticas en las redes sociales, eso no fue lo más destacado de la noche.

El programa parecía prometer con la sola presencia de Georgina, que acudía como amateur al espacio de entretenimiento de las hormigas; pero todo se torció un poco en el momento en el que Motos y su invitada abandonaron la mesa de Trancas y Barrancas para pasar a la sección de experimentos.

"Es lo más duro que hay": el momento antes del drama

El equipo de Ciencia de El Hormiguero quiso hacer un homenaje, algo especial dedicado a la influencer, que estrena este viernes la segunda temporada de Soy Georgina (Netflix). Por eso, le trajeron a la pareja de Cristiano Ronaldo un presente muy exclusivo, a la altura de sus excéntricos regalos: los diamantes.

El Hormiguero. / Atresmedia

De la mano de Laura Domínguez, experta en diamantes y gemóloga y cofundadora de Condé de Diamante, mostraron a Georgina, gran aficionada de las joyas, varios de sus ejemplares más únicos, como un diamante naranja valorado en unos 22.000 dólares.

También mostraron un diamante azul, que valdría más de 418.000 euros; uno rosa, cuyo valor supera los 1.057.000 euros y otro de color verde, con cifras que superan los 2,2 millones de euros. Sobre este último, la experta añadió otro dato llamativo: "Pesa 2,17 quilates".

Nada que ver, eso sí, con la joya de 9 quilates que Georgina Rodríguez ostentaba decorando uno de sus dedos, aunque eso no era todo.

"Le vamos a dar un martillazo a un diamante de 5.000 dólares. Nosotros somos muy tontos y nos hemos venido arriba porque al hacer eso, todo el mundo se muere de tensión, pero como es lo más duro que hay...", comenzó diciendo Pablo Motos.

Laura, experta en diamantes y gemóloga en Condé de Diamante, nos enseña el mundo de los diamantes 💎 #GeorginaEH pic.twitter.com/Kih8akxTAU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 22, 2023

De hecho, esa es una de las características que resaltó Domínguez, la dureza de los diamantes: "Su resistencia a ser rayado, no a romperse, que pertenece a la escala de la tenacidad. Es lo más duro, pero a la vez, es muy frágil".

Antes de proceder a la prueba, el presentador ya anticipó un poco su estado de nervios y todo lo que se juagaban: "Estoy acojonado". Unas palabras que casaron perfectamente con lo que ocurrió pocos segundos después.

En el momento de golpear con un martillo el diminuto diamante, este se rompió en pedazos. "Le he dado muy fuerte", lamentó apurada Domínguez.

"No me lo puedo creer, de verdad que esto no tenía que pasar, se nos ha ido de las manos porque le hemos dado por donde no debíamos. Así es El Hormiguero, a veces la cagamos, pero bien", comentó visiblemente apurado Pablo Motos.