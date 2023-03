Andrea Guasch, sobre ‘Tu cara me suena 10’: “Cuando supe que imitaba a Chanel en la primera gala casi muero”

Andrea Guasch promete ser una de las concursantes revelación de Tu cara me suena 10. Siendo una de las menos conocidas por el gran público, todo apunta a que ocupará el podium de ganadores. Y eso solo con la primera promoción que ha lanzado el talent.

Y es que, el adelanto publicado por el programa de Antena 3 la muestra poniéndose en la piel de Chanel e imitando su 'SloMo' de una forma tan brutal que Carlos Latre sentencia: "¡Esta es una de las grandes imitaciones de la historia!".

Así, y sin ni una entrega emitida, ya parte como favorita de la edición. Por ello, hemos hablado con la actriz, cantante y bailarina catalana de 32 años, que nos cuenta el casting por el que pasó, su amistad con Chanel, la relación con el resto de compañeros del programa y hasta sus proyectos futuros.

¿Cómo te llegó la propuesta de participar en 'Tu cara me suena 10'?

Siempre he querido estar en Tu cara me suena. Incluso, antes de que existiera, también soñaba con participar en Menudas estrellas... era mi meta ser Olivia Newton-John en la piscina [risas].Estoy muy contenta.

Antes de verano me propusieron hacer el casting presencial. Me pidieron que me preparara 3 o 4 personales y llevé como 5 o 6. Entre ellos estaba 'SloMo' y creo que me dio suerte. Salió muy bien y me confirmaron que estaría.

Tu imitación de Chanel es el gran gancho del estreno, ¿cómo te la preparaste?

Cuando me informaron de que mi primera actuación iba a ser de Chanel casi me muero. Esperaba que la primera fuera menos fuerte y habituarme al espacio pero era uno de mis pequeños sueños. Y como lo había hecho en el casting ya me lo había preparado algo más.

La verdad es que los primeros ensayos me ahogaba, el baile es complicado, no paras en ningún momento y cantar a la vez era complicado. Me lo preparé como leí en todos lados que se lo preparaba Chanel: corriendo y cantando, con tacones...

¿Chanel te dio algún consejo?

Tengo la suerte de que es amiga mía desde hace muchos años y la llamé pidiéndole algunos tips. Ella, muy bonita, me mandó un audio con los momentos en los que aprovechaba para coger más aire... y con la adrenalina del público me vine arriba.

Chanel me aconsejó que me lo pasara bien y que en la segunda estrofa había fragmentos en los que podía tomar mucho aire para lo que viene después.

Además, tu actuación la hiciste con los mismos bailarines de Chanel

Sí, eso fue lo que más me ayudó. Tuve tres ensayos en sala, uno con todos los bailarines y otros cinco en plató. Menos mal que estaban ellos porque me sentí protegida, porque ya lo han hecho muchas veces y lo tienen muy incorporado. Pensaba que si me equivocaba me guiarían y sentí que levitaba todo el rato. [Risas]

Ya se ha estrenado la gala en AtresPLAYER, ¿qué feedback estás recibiendo de los suscriptores?

Estoy recibiendo mensajes súper bonitos. Me daba miedo porque Chanel es única y tiene fans que la aman. Pensaba que no querrían que la imitara y muchos de ellos son los que me están animando. Estoy emocionada de recibir ese apoyo por parte de sus propios fans.

También de gente que no me conocía en la faceta de cantar y bailar y solo me habían visto como actriz. Está siendo muy bonito.

Están grabadas todas las galas, ¿qué tal ha sido la experiencia con tus compañeros de edición?

Nos queremos todos mucho. Ha sido como una gran familia, después de estar 5 meses juntos los lunes, martes y miércoles. Quedábamos para comer y cenar y sentíamos que no queríamos separarnos. Todos somos muy diferentes pero cada uno aporta algo guay al grupo.

¿Cómo definirías a cada uno de tus compañeros?

Con Susi Caramelo me iría de fiesta mañana mismo, Merche es muy buena consejera, Anne más maternal y protectora, con Alfred hemos compartido mucha música, Agustín Jiménez ha sido mi descubrimiento, si quieres reírte llámale a él.

Con Míriam me iría a bailar, a Josie le querría tener como estilista el resto de mi vida y con Jadel me he reído mucho.

Tras 'Tu cara me suena 10', ¿qué proyectos de futuro tienes?

En enero lanzamos el disco de Hotel Flamingo, mi grupo de música, y ahora estamos componiendo para el siguiente. Ha sido una búsqueda de sonido y ahora vamos encaminándonos más al rock. Y como me ha picado el gusanillo del baile vamos a incorporar algo así a nuestro show.