“Tiene que ser duro que te llamen pederasta”: Risto habla sobre la diferencia de edad en la pareja

Seis meses han pasado desde que Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron por sorpresa su separación. Una historia de amor que, a pesar de haber sido durante mucho tiempo una de las más estables, llegaba a su fin tras siete años juntos y una hija en común.

Durante muchas semanas estuvieron en el foco mediático, se analizó cada paso que daban y eso hizo que poco después saltara la noticia de que la influencer había rehecho su vida con Álvaro de Luna. A pesar de filtrarse varias imágenes de ambos de lo más acaramelados, no era hasta el 2023 cuando ambos decidían empezar el año al ritmo de Bad Bunny y gritándolo a los cuatro vientos, o al menos en redes.

Risto Mejide y Ana Rosa Quintana. / Telecinco

Por su parte, Risto Mejide siempre se ha mostrado más reservado, aunque en las últimas semanas tampoco ha conseguido librarse de los rumores. Así, todas las informaciones apuntaban a que el publicista había encontrado de nuevo al amor con una joven farmacéutica de 27 años, pero solo eran simples rumores.

Hasta que, de lo más ilusionado, compartía en Focus, el nuevo programa de Telecinco, que estaba de nuevo enamorado: "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar", decía manifestando lo feliz que estaba.

72 horas más tarde, Risto habla de sus sentimientos

Casi 72 horas más tarde, Risto se ha sentado en el plató de El programa de Ana Rosa para continuar con la promoción de su nuevo libro. Una novela que, por desgracia, ya ha recibido el vandalismo por las calles.

El publicista no ha tenido reparo en hablar de sus sentimientos y ha manifestado abiertamente cómo se siente en estos momentos y de la diferencia de edad, algo de lo que ha querido recalcar que ha hecho un estudio: "En este país unas 24 millones de personas en pareja, un 8% de esta cifra son parejas con una diferencia de edad de 10 años, unos dos millones de personas aproximadamente", comentaba.

El ex de Laura Escanes ha querido recalcar, una vez más, que en el amor no hay edad y que, aunque mucha gente lo critique, muchos de sus seguidores le mandan muchos mensajes: "Hoy en día, todavía hay gente que me escribe por privado diciéndome, '¿cómo lo haces?', yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión".

"En esa parte de la historia conecto con Bach, no escribo este libro por mí, lo hago por esos mensajes que recibo, porque tiene que ser muy duro que te llamen pederasta, te acusen de un delito, que la familia se ponga en contra por la diferencia de edad, que se rían, se burlen...", manifestaba Risto más sincero que nunca.

Finalmente, ha afirmado que está muy enamorado y, aunque el comentario de Ana Rosa que no ha tardado en decirle que había ido rápido, ha comentado: "Bueno, una cosa es cuando se enteran los medios de las cosas y otra es cómo son las cosas".