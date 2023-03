Bono revela la clave del éxito de U2: “The Edge es un genio. Él trae la magia y yo ayudo a darle forma”

Con motivo de la publicación el pasado viernes del nuevo trabajo de U2, Songs of Surrender, Bono y The Edge se han reunido con el presentador de televisión Zane Lowe y, en una entrevista para Apple Music, han realizado un viaje por carretera a través del desierto en el que han explicado muchos de los detalles de este proyecto, además de hablar sobre la relación tan estrecha que les une y de la química que hay entre ellos.

El pasado viernes, la banda irlandesa publicaba este recopilatorio de 40 canciones. La idea de hacer una reelaboración de sus grandes clásicos se consagró durante el confinamiento, según comenta The Edge: "De repente tuvimos el lugar y el tiempo para hacer música sin ningún tipo de presión o expectativa. Esa idea, a la que había estado dando vueltas durante un tiempo, de probar algunas de nuestras canciones de una forma más simple de lo que habíamos hecho durante años".

"Cogimos una canción, Every Breaking Wave y la simplificamos sólo con el piano, o Staring at the Sun, que la redujimos a guitarra acústica y voz. Era una oportunidad de oro para ver adónde nos llevaba. Pero lo bueno era que no había necesidad de sacarlo si no nos gustaba. Podíamos hacerlo y ver cómo funcionaba, así que podíamos disfrutar del proceso. Fue una diversión increíble", añade el guitarrista.

Bono y The Edge junto a Zane Lowe de Apple Music. / Imagen cedida

Una relación especial

Todo lo que han conseguido hasta el día de hoy ha sido posible gracias a la estrecha relación que hay entre el dúo de compositores, ya que su unión viene de mucho tiempo atrás. "He estado trabajando con Ed desde que tenía 16 años y hemos estado escribiendo canciones juntos, él es el genio musical. Él trae la magia y yo ayudo a darle forma, trato de poner en palabras lo que hay en la música. A menudo no es tan genial, pero él puede hacer cualquier cosa", explica Bono.

Bono y The Edge. / Imagen cedida

Una relación especial en la que ambos se complementan. "No es como Lennon y McCartney, dos tipos a los que la rivalidad probablemente les hizo mejores", explica The Edge mientras asegura que su relación con Bono es distinta. "Yo compongo mucha música, pero necesito a Bono para terminar la canción, así que nos complementamos. Nunca nos anulamos mutuamente, es algo que suma. Así que brillamos más trabajando juntos de lo que podríamos hacerlo por nuestra cuenta y creo que por eso la banda sigue unida, por mucho que la amistad siga siendo la misma, es decir, nuestra amistad es real y funciona".

Durante la extensa entrevista también hubo tiempo de hablar sobre sus planes más inmediatos. "La aventura ahora es llevar una catedral a Las Vegas. Resulta que hay una, se llama Catedral del Ángel de la Guarda, es una catedral católica. Nosotros vamos a llevar otra. Se llama The Sphere, vamos a montar una catedral justo al lado del Strip en Las Vegas. Vamos a hacer muchas travesuras allí, tendrá mucho encanto, será delicioso".

Estaremos atentos ...