‘Beso’, ‘Vampiros’ y ‘Promesa’ de Rosalía y Rauw Alejandro: analizamos las canciones del EP ‘RR’

¡Ahora sí que sí! Ya hemos podido escuchar RR: el esperadísimo EP de Rosalía y Rauw Alejandro. Ha sido en un directo en redes sociales donde la pareja del momento le ha dado al play y, además de explicarnos el significado de cada una de las canciones, las hemos podido escuchar.

¡Menudo viaje de emociones! Coge lápiz, papel y pañuelos (porque vas a llorar de la emoción) y descubre los secretos de las tres canciones. Beso, Vampiros y Promesa son un auténtico viaje emocional, una montaña rusa musical que nos lleva directos a los sentimientos de Rauwsalía.

Desengranamos algunos de los versos más significativos del EP. ¡Porque hay mucho de lo que hablar!

Sobre Beso

“Amo siempre que llegas y odio cuando te vas”

No es ningún secreto que, debido a sus trabajos, Rosalía y Rauw han tenido que pasar mucho tiempo teniendo una relación a distancia. La famosa pareja expone cómo se siente en el estribillo de este tema.

“Huele a tabaco y melón”

No tenemos nada que añadir a este verso. Rosalía describe el olor de su pareja, el mismo que relaciona con su hogar.

“Así se movería un dios al bailar”

Solo hay que ver los vídeos de Rauw Alejandro para reconocer que es uno de los artistas masculinos que mejor bailan. Una cualidad que Rosalía —quien también se curra sus coreografías al máximo en sus giras— aprecia mucho. Aprovecha la canción de Beso para decírselo.

Sobre Vampiros

“Mi pistola no tiene seguro, se dispara sola. Es de Barcelona, pero está en carola. Ella no es seguidora. Ella es la Ola”

Rauw Alejandro comienza la canción de Vampiros haciendo una referencia a una de los temas más emblemáticos de Motomami: Hentai. Rosalía escribió una preciosa balada sobre hacer el amor inspirada en su pareja. Allí describía los genitales de su chico. De hecho, usaba las mismas palabras que Rauw para describirlos: pistola y ola. “Enamorá' de tu pistola. Roja amapola. Crash, esa ola. Casi me controla". Además, como Rosalía no es “seguidora” no ha podido controlarla.

“En verdad nunca importó lo que nadie decía”

Rosalía y Rauw Alejandro dejan claro en el estribillo que hacen caso omiso a lo que dicen los medios sobre ellos. De hecho, en agosto de 2022 hubo rumores sobre una posible crisis entre ellos. ¿La razón? Rosalía había archivado en su Instagram las fotos junto a su pareja. Lejos de la realidad, Rauwsalía seguía más unido que nunca.

“La luna me escolta de la oscuridad y de la maldad”

La luna está presente en el imaginario de Rosalía desde El Mal Querer. Allí, nuestro satélite representaba la feminidad. La aliada de la protagonista de la historia. Ahora, cinco años después, Rosalía vuelve a nombrar a la luna: la misma que le protege.

“Vampiros sonando ahora pa’ siempre. Somos inmortales”

Rosalía y Rauw Alejandro ya forman parte de la cultura musical. Pasen los años que pasen, gracias a su trabajo ya están dentro del imaginario colectivo. Sus nombres, gracias a sus temas, serán inmortales. Su relación, más allá de los años que dure, ha quedado grabada en un EP.

Sobre Promesa

“Aunque sea un tramo largo con tu sonrisa recargo la fuerza”

Rauw Alejandro y Rosalía pasan largas temporadas separados debido a sus trabajos. Cuadno están de gira o de pormo, la pareja tiene que estar separada. Al igual que en Beso, en Promesa, los dos artistas abordan este tema en versos como este. Y es que, a través de las llamadas por vídeo, recargan las fuerzas para continuar trabajando separados.

“Pesa más el corazón que la razón”

Rosi y Rauw han querido darle la vuelta al dicho. Y es que, en el siglo XXI, los románticos y románticas no tienen cabida. La gente apuesta por tomar decisiones basadas en la razón, olvidándose de las emociones. Rosalía y Rauw quieren dejar claro que eso no va con ellos. Que en el amor, como en la música, hay que guiarse por los sentimientos.

“Con una perla que volvió al fondo del mar”

No es casualidad que Rosalía mencione el símbolo de la perla en su nueva canción. En la polinesia francesa, la perla representaba el amor eterno. De este modo, la catalana quiere que su amor con Rauw sea para toda la vida. Tirando esa perla, que representa su amor, al mar para que nadie la encuentre y dure siempre. Si la encuentra alguien, que sea ella misma.