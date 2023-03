Aitana pone fecha al lanzamiento de ‘Los Ángeles’, su nueva canción

Si hay algo que en lo que es experta Aitana es en dejarnos con la miel en los labios, y es que con razón uno de sus exitazos lleva por nombre esa frase hecha. Cada vez queda menos para escuchar en lo que ha estado trabajando en los últimos meses y ver esa nueva era que tantos secretos parece esconder.

No hace ni un mes que la estrella del pop hacia un lavado de cara a todas sus redes sociales y compartía lo que iba a ser su tercer álbum de estudio, Alpha. Un disco que, tal y como apuntaba, no sería "solo un álbum", sino mucho más. Tras ello, llegaban las primeras pinceladas y nos mostraba el teaser de lo que será esta nueva era.

40 segundos, ni uno más ni uno menos, eran los que necesitaba para contarnos la historia que esconde detrás Alpha. La estrella se despertaba en una habitación con las paredes llenas de dibujos con la letra griega que da nombre a su álbum, al levantarse coge el móvil y su amiga le pregunta dónde está.

Cada vez queda menos para que podamos escuchar lo que será una de sus canciones de este tercer disco. Se trata de Los Ángeles y saldrá el próximo 30 de marzo, un temazo con el que cerrar el mes por todo lo alto. Así lo ha compartido la propia Aitana junto a un nuevo trozo de este tema: "Yo quiero otra noche".

Todos los detalles de su próxima canción, Los Ángeles

Mientras llega ese gran día, la artista nos ha dejado escuchar 15 segundos y hacernos una idea de lo que se viene, y a juzgar por su letra, todo apunta a que será un auténtico hit.

Pero lo que más llamaba la atención no era otra cosa que no fuera la letra. En los versos que nos ha adelantado se escuchaba a la artista decir: "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran".

Todo apuntaría a que serían referencias a una relación misteriosa, algo que no sabemos si es ficción o realidad, pero que ha hecho aumentar el hype de su nuevo álbum sin lugar a dudas. ¡Se viene nueva era y sus fans lo saben!