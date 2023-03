¿Quién es Andrea Guash? La concursante de ‘Tu Cara Me Suena’ que ya brilló en ‘Disney’

Nueve ediciones nunca son suficientes para un programa de éxito que solo piensa en sumar, sumar y sumar. Así que sí, vuelve Tu Cara Me Suena y con nuevos concursantes. El programa arranca este viernes y lo hace a lo grande con una edición novedosa, pues participarán concursantes de otras ediciones para conmemorar su décimo aniversario, como Jadel.

Ya se han conocido muchos de los los rostros que nos entretendrán las noches de los viernes, algunos de lo más conocidos y otros que posiblemente pensemos que no nos suenen, pero que hemos crecido con ellos. Este es el caso de Andrea Guash, quien a sus 32 años está apunto de vivir uno de los momentos claves de su carrera.

Es actriz, cantante y está formada en danza y artes escénicas, sin embargo, su andadura por Tu Cara Me Suena le va a dar ese empujoncito para que la audiencia redescubra lo gran artista que es.

Su pasado como 'chica Disney'

Con los años se ha labrado un currículum de lo más envidiable dentro del mundo de la interpretación pese a que no sea uno de los más conocidos. Guash ha formado parte de musicales como Peter Pan, Hoy No Me Puedo Levantar o La Llamada de los Javis, pero hay más. También la hemos podido ver en series de televisión como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó o El Comisario.

Sin embargo, si hay algo que podemos considerar el auge de su carrera profesional es su paso por Disney Channel. Era 2006 cuando la actriz fichaba por la conocida serie infantil Cambio de Clase, dandole vida a Valentina, personaje que le impulsó su popularidad y con el que no dejó de crecer.

Se ganó el cariño de los más pequeños y, además de ponerle voz a la canción de Los Magos de Waverly Place, viajó hasta Estados Unidos para participar en los Disney Channel Games: Las olimpiadas Disney.

La 'nueva Chanel'

Y aunque quizás algo de lo anterior ya te sonaba, lo que no todo el mundo sabe es que Andrea fue la primera novia de Aless Lequio. Fue una relación corta, pero no acabaron como el perro y el gato. No obstante, el amor de su vida llegó más tarde con Rosco, su marido y su partner in crime en Hotel Flamingo, su grupo musical.

Pese a que Tu Cara Me Suena todavía no ha empezado, Andrea Grush parece haber irrumpido con fuerza en esta edición. No sabemos si de forma intencionada o no, pero se ha filtrado una de sus actuaciones que no ha tardado en viralizarse, ¡y no es para menos!

Vale, lo siento por twittearlo, pero aquí está Andrea Guasch imitando a Chanel.

Ale, a disfrutar. pic.twitter.com/IqQDV4D68W — Diego. (@cabriadiego) March 17, 2023

Todo apunta a que podría causar sensaciones en la nueva edición del talent show, y es que su imitación cantando y bailando al ritmo de SloMo igual que lo hizo la representante de España en Eurovisión, ha hecho que todos la bauticen como la 'nueva Chanel'.