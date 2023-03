Cuatro nuevos nominados en ‘Supervivientes’, ¿llegará alguna chica a la Playa de los olvidados?

Después de que Sergio Garrido fuera expulsado y recalara en la Playa de los olvidados con Jaime Nava y Artùr Dainese, tocaba nominar de nuevo porque la rueda no para ninguna semana en Supervivientes.

Empezaban a dar sus votos en palapa los habitantes de Playa Royale. Gema Aldón le daba su voto a Raquel Mosquera y esa fue la tónica del resto de compañeros. También le daba su voto Alma Bollo: “Los motivos esta semana son más que evidentes. Es con la que peor convivencia he tenido y no me dirige la palabra”.

“Raquel Mosquera, por varias razones. La primera es mirando por el grupo, en las pruebas siempre le da a tope, pero da la casualidad que hemos tenido bajas relacionadas con ella. Creo que siempre ha sido algo más para cargar, que para ayudar. La segunda es porque ella ya ha estado aquí antes”, explicaba Bosco Blach.

Ella, la más votada, le daba su voto a su gran enemiga, Gema Aldón: “Es obvio que nos llevamos fatal y sinceramente, quiere dominar ella siempre todo. En ese sentido me ha hecho sentir bastante mal”.

La única que se salía de la tónica era Raquel Arias que le daba su voto a Grabriela Arrocet, “porque he tenido la oportunidad de hablar hoy con Gema y vamos a empezar de cero, nos vamos a darnos una oportunidad”.

Y la chilena le daba su voto a la protagonista de la nominación, de nuevo a Raquel Mosquera que se quedaba como la nominada indiscutible del grupo.

Quedaba el voto del líder, que era Joan Wiergo tras ganar una durísima prueba. “Nomino a la persona nueva que ha entrado en el equipo, así que, Gabri, lo siento mucho. Esta semana seguro que nos va de maravilla, pero ahora mismo te nomino a ti”, decía.

Los nominados de Playa Fatal

Pasaban por lo mismo los habitantes de la otra playa y empezaba nominando Asraf Beno: “Voy a nominar a Manuel porque no he podido perdonar que se meta con mi familia. No he soportado que meta cosas de fuera y le nomino a él porque las cosas de convivencia se pueden solucionar, pero eso me ha dolido bastante”.

Katerina Safarova, salvada esa misma noche que le daba su voto a él, “no por una cosa de él y Manuel sino porque simplemente hay cosas de la convivencia que no me gustan. No me siento cómoda cuando me cuentan la comida”. Y ahí llegaba una nueva discusión por la comida.

Manuel Cortés también le daba su nominación porque “sin ir más allá, me parece que va a ser difícil que nos llevemos bien. Sí habrá un respeto, pero los gestos que veo continuamente durante la semana y la forma de ser, el conteo de los cangrejos, las almendras, las decisiones que toma, no me gustan. Entiendo que a él tampoco le pueden parecer correctas las mías, pero le nomino a él, convivencia”.

Seguía Adara Molinero que le daba su voto a Arelys Ramos, “por el roce que hemos tenido”. La madre de Yulen Pereira le daba el voto a ella, “porque cuando empezamos la convivencia en la playa tuvimos una discusión sin ton ni son y la nomino”. Y ella se lo devolvía, “porque tuvimos una discusión”.

Tras este intercambio de votos, volvíamos a Asraf. Ginés Corregüela también le daba su voto a él “porque no me gustan mucho las cosas que hace, no termino de congeniar con él y al final chocamos un poco”.

Así quedaba Asraf como nominado del grupo y Diego Pérez, líder del grupo, le daba su voto a Adara con la que no ha congeniado desde el principio.

Así que, los nuevos nominados son Raquel Mosquera, Gabriela Arrocet, Adara Molinero y Asraf Beno. El próximo martes se salvará uno de ellos.