‘Flowers’, de Miley Cyrus, inaugura la primavera y suma su cuarta semana en el Nº1

Y van cuatro: este sábado 25 de marzo Miley Cyrus ha sumado su cuarta semana en el número uno de la lista con Flowers, la canción que la ha devuelto a lo más alto del panorama pop mundial. El tema debutó en nuestro chart el pasado 28 de enero y una semana después, el 4 de febrero, se encaramaba a la primera posición. Lograr estar cuatro semanas en el número uno es algo que no sucede todos los días; de hecho, la última vez que ocurrió fue el 11 de septiembre de 2021, hace casi dos años, cuando lo consiguió Rauw Alejandro con Todo de ti.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Incluida en Endless summer vacation, álbum que debutó en el #4 de los álbumes más vendidos en España, Flowers se ha convertido desde su lanzamiento en una de las grandes canciones de este 2023. Lleva siete semanas (de momento) en el número uno de ventas en Estados Unidos, ha sido número uno en otros 35 países (no en España, donde se quedó en el #2) y batió el récord de canción más escuchada en su primera semana en Spotify (más de 96 millones de reproducciones).

Por cierto, en lo que llevamos de año (tres meses), la lista de LOS40 siempre ha tenido en el número uno a una mujer, con excepción de la semana del 25 de febrero, cuando Quevedo y Myke Towers ocuparon la posición de honor con Playa del inglés.

No hay mejor manera de empezar la primavera que con las ‘Flowers’ de Miley Cyrus, la quinta canción de la estadounidense que llega al número uno de LOS40. Antes lo logró con We can’t stop, Wrecking ball (ambas en 2013), Malibu (2017) y Nothing breaks like a heart, junto a Mark Ronson (2019). ¡Brava!