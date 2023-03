Myke Towers pasa al siguiente nivel con su nuevo álbum ‘La Vida Es Una’

Myke Towers se ha convertido en uno de esos artistas que no pueden faltar en las pistas de baile. Sus canciones son sinónimo de fiesta, buen rollo, amigos y buenas vibras, por lo que cada vez son más las que las añaden a su banda sonora diaria.

Pues bien. Si eres de esos que no puede dejar pasar un día sin escuchar algún tema de Towers, te traemos buenas noticias. Ya está aquí su cuarto álbum de estudio La Vida Es Una, con el que ha demostrado que no solo se maneja por el trap y el reggaeton.

Myke Towers nos deleita con un repertorio de 23 canciones que nos trae ritmos como son, además de los mencionados anteriormente, el pop alternativo, el afrobeat y el reggae. Un repertorio perfecto para escuchar en cualquier momento y situación y que conseguirá trasladarte a un lugar determinado.

"Estoy en un nivel en el que siento que me gradúo y me dirijo a un nuevo nivel. Esta música es refrescante y era necesaria. Hice este álbum para poder cantar con y para mis fans", asegura nuestro protagonista.

Dos de las canciones que incluye es Aguardiente y Ulala (Ooh La La), que ya hemos escuchado previamente y que nos avanzaba cómo iba a sonar este nuevo proyecto. Además, ha estrenado el videoclip de Mi Droga, una canción en la que predominan los sonidos de la guitarra junto con los versos rapeados del artista.

"Me tomé un descanso y me ayudó a centrarme en crear de la manera correcta. Había sacado muchas canciones y necesitaba dar un paso atrás porque quiero ser intencional con mis lanzamientos y no hacer cosas por hacer", declara.

El talento de Myke llega cada vez más lejos, y eso ha hecho que numerosas leyendas de la industria de la música, como son Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin y Arcángel, con los que colabora en este proyecto. También lo hace con la argentina Chita, una promesa que ha demostrado que el soul y el hip hop son sus mayores pasiones.

En definitiva, Myke Towers demuestra que se trata de uno de los mayores titanes de la nueva generación de artistas de la escena de la música urbana. Un artista que no solo se mueve por el reggaeton y el trap, sino también por otros ritmos que lo hacen único.