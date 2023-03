Todo sobre el anillo de compromiso de Rosalía: ¿de dónde es?, ¿cuándo lo enseñó por primera vez?

"¡Cómo brilla! ¡Madre mía, qué guapo! Diamantes, ahora sí que con diamantes. Me gusta!", decía Rosalía en la canción Que no salga la luna de El Mal Querer. Un tema que auguraba el anillo de compromiso que cinco años después llevaría en su anillo anular. ¡Y es que la estrella española está prometida con su pareja Rauw Alejandro!

Ha sido a través del videoclip Beso donde la famosa pareja ha confirmado lo que muchos esperaban: que estaban prometidos. Al final del vídeo, Rosalía aparece llorando de emoción, con el rímel corrido —como ella misma dice—y mostrando el precioso anillo de compromiso que le ha regalado su Rauw.

Un anillo que los fans de Rosi no han tardado en reconocer. Y es que el pasado verano ya vimos ese mismo anillo en algunas fotos de la estrella española. De hecho, la primera vez que lo vimos fue durante la escapada que protagonizaron a Grecia. ¡Y no nos extrañaría que fuese en este viaje de verano donde Rauw hincó rodilla. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque sabemos leer entre versos y en la canción Promesa de RR, el puertorriqueño describe cómo fue la velada en la que le juró amor eterno a su pareja: "Cumpliré la promesa, la noche despejá, no llovía. Tus ojos robaron el agua del mar"

.@Rosalia ha eliminado su último vídeo de TikTok donde se observa un sospechoso anillo. pic.twitter.com/CCRDATTE6n — Rosalía Sources | Fan Page (@RosaliaSources) May 31, 2022

Además, este mismo anillo lo volvimos a ver otra vez en la mano de Rosalía en un selfie que compartió junto a su chico. En esa imagen veíamos a la pareja tumbada en el sofá mientras que él jugaba a la consola.

Eso sí, la artista borró inmediatamente estas historias. ¿No quería desvelar que estaban prometidos antes de lanzar el videoclip?

Rosalía en el vídeo Beso / Instagram

¿De dónde es el anillo?

Ahora, siete meses después, volvemos a ver el famoso anillo en el videoclip de Beso. Se trata de una pieza clásica, con un diseño minimalista, donde destaca el impresionante diamante cuadrado del centro al que le rodean otros más pequeñitos por los lados. ¡Una fantasía!

Pero, ¿de dónde es este anillo? Es complicado conocer las características de la preciosa joya sin ver una foto definida. De momento podemos intuir que es platino y que la pieza principal es un enorme diamante. Además, gracias al estuche del anillo que aparece en el vídeo y que es de color rojo intuimos que es de Cartier: la famosa joyería que lleva utilizando este tipo de estuche desde sus inicios.