Rosalía, Rauw Alejandro, Ana Mena, Bizarrap, Arcángel y Ed Sheeran aterrizan con sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Ya están aquí los nuevos temas de tus artistas favoritos. Y es que si estabas contando los días para dejarte sorprender con lo que tenían preparado voces como las de Rosalía, Rauw Alejandro, Ana Mena, y más, al fin puedes convertirlas en tu nueva banda sonora.

El pasado 17 de marzo fueron Lola Índigo, Belén Aguilera, Manuel Turizo, Feid y Taylor Swift algunos de los que protagonizaron las novedades musicales de la semana. Dale al play a nuestra playlist y dalo todo con lo nuevo que han presentado este 24 de marzo.

Viernes 24 de marzo

Rosalía, Rauw Alejandro - Beso. Sin duda, uno de los lanzamientos de la semana más esperados es RR, el EP que han lanzado Rosalía y Rauw Alejandro y con el que dejan claro que entre ellos hay puro amor. Además, han aprovechado la ocasión para anunciar que se casan. ¡Enhorabuena!

Ana Mena - Lentamente. Otra que está de enhorabuena es la artista malagueña, que lanza su nuevo álbum de estudio Bellodrama. Es su más sentido homenaje al pop de los años setenta, ese que marcó una época importante en la música. Uno de los temas que incluye es Lentamente, su canción favorita del disco.

Bizarrap, Arcángel - Music Sessions #54. Después del éxito de su canción con Shakira, muchos estaban esperando con ganas el próximo lanzamiento del productor argentino. Y al fin ha visto la luz. El referente del reggaeton y el rap se une a Bizarrap para deleitarnos con una session de lo más pegadiza y cargada de barras hipnotizantes.

Ed Sheeran - Eyes Closed. El cantante británico ha publicado el primer single de su nuevo álbum Subtract. Al ritmo del pop, Sheeran rinde homenaje a su amigo fallecido con esta canción que va a emocionar a más de uno. En su videoclip, convierte su pena y duelo en un pequeño monstruo azul.

Alejandro Sanz, Danny Ocean - Correcaminos. Estos dos artistas unen los estilos musicales que les caracterizan: el pop, lo urbano y el aire sureño. Este tema forma parte del EP homónimo del madrileño, que llega con otras dos canciones: Cuando y Volé. Correcaminos nos presenta un nuevo rumbo sin miedo y sin restricciones, convirtiéndose en una canción de celebración.

Maluma, Anuel AA - Diablo, Qué Chimba. Si tenías ganas de ritmos urbanos para este fin de semana, estos dos artistas te traen la solución. Al ritmo del reggaeton, nos traen un tema que nos lleva directos a una fiesta llena de diversión y mucha música.

Myke Towers - Mi Droga. Otro que trae ritmos de reggaeton es el puertorriqueño, y lo hace en su nuevo disco La Vida Es Una. Aunque también nos deleita con otros sonidos con los que demuestra que es uno de los artistas más versátiles de la escena. Este es su disco más maduro.

Maikel Delacalle, Quevedo - Mi Nena Remix. Mi Nena es uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Maikel. Y es que ahora, para rendir homenaje al talento que se cuece en las Islas Canarias, se ha unido a uno de los mayores referentes de las nuevas generaciones para darle una segunda vida y llevarlo de nuevo a las listas de éxitos.

Ellie Goulding - By The End Of The Night. La artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum Higher Than Heaven, que verá la luz el 7 de abril. Para calentar motores, ha presentado esta nueva canción, que mezcla los sonidos pop con los electrónicos.

Otros de los artistas que nos han deleitado con sus nuevas canciones son Lana del Rey y Jon Batiste con Candy Necklace, Zzoilo y Sofía Reyes con El Wey, Khea con Eclipse, Ginebras con Billie Max, Rouss y Leo Rizzi con Laguna, Miss Caffeina con Para Toda La Vida y Cazzu, Randy, Ñengo Flow, De La Ghetto y Justin Quiles con el remix de Peli-Culeo.