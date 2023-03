El ‘Bellodrama’ de Ana Mena, canción a canción, explicado por ella misma

¡Bellodramáticos y Bellodramáticas, nuestro momento ha llegado! Ana Mena ha lanzado su esperadísimo segundo álbum de estudio bajo el nombre de Bellodrama. Se trata de un auténtico homenaje a aquel pop de los años sesenta y setenta que tanto le gusta la malagueña. La cantante ha rescatado aquel sonido, ha añadido mucho brilli brilli y nos ha regalado un álbum redondo. ¡Y es que llevábamos mucho tiempo esperándolo!

A través de 13 canciones, Ana nos cuenta una historia de amor y desamor: un bello drama que solo podía salir de su cabeza. Con descripciones tan visuales en las letras de sus canciones como Llorando en la disco, Amanecer Rojo o Ben & Jerry’s, la malagueña nos invita a entrar en su mente, compartiendo sus penas, alegrías y miedos.

“La primera vez que lancé un disco era muy jovencita, tenía 18 años. Han pasado cinco años desde que decidí hacer otro y es un momento muy importante”, recuerda Ana sobre el lanzamiento de su primer disco Index en una escucha especial que preparó para LOS40.

Poco tiempo después de sacar álbum, Ana empezó su carrera en Italia, demostrando que su voz encajaba perfectamente en el mercado de nuestro país vecino. Fue allí cuando abrió los ojos: “Me di cuenta de que era una artista muy pop y me sentía sensible cuando escuchaba ese tipo de canciones, me tocaba el corazón. Era con lo que más me identifica”.

Fue en ese momento cuando Ana comenzó a componer Bellodrama: “Me desahogaba contando mis historias y las historias de mis amigas. Este álbum ha sido creado entre Italia y España”.

Ana Mena en las fotos de promo de 'Lentamente' / Sony Music

¿Lo mejor de todo? Que ella misma nos ha contado cómo surgieron todas estas canciones, qué historias tienen detrás y en qué momento las escribió. Ana Mena nos desvela todos los detalles sobre su nuevo disco, canción por canción. Esto es Bellodrama de Ana Mena, explicado por Ana Mena.

¿Por qué se llama Bellodrama?

Lo primero es lo primero, ¿por qué Ana Mena ha decidido llamarle Bellodrama? “Necesitaba una palabra que definiera el regusto que se siente cuando se está sufriendo por amor. Necesitaba una palabra que pudiese definir esa amargura, pero que tuviera ese toque dulce. De ahí salió Bellodrama”, nos cuenta.

Lentamente

“Es mi canción favorita del disco. Por eso está la primera en el álbum. Estuve meses y meses para escribir la letra. Fue una noche, cuando me pasó algo que me dolió, que me inspiró para escribirla. Entonces salió en una hora todo. Además, viene con un vídeo muy explícito de la historia”

Mañana Dios Dirá

“Fue un título que llamó la atención a los fans cuando salió el tracklist. Mañana Dios dirá, hablando de la década de los 60 y de lo que me ponía mi padre de pequeña, es una creación hecha en Italia y comparte esa década de los 60 y 70 de la música italiana. Es una inspiración de eso. En el sonido vais a ver que tiene esta influencia. El estribillo es un chicle. Al principio se iba a llamar Esta será”.

Un clásico

“Música ligera es una canción que me hizo sentir muy bien. Seguimos adentrándonos en eso y los tiros siguieron por allí. Mucha gente se ha atribuido lo del capullo galáctico. Me encanta. Es como un insulto elegante”

Ana Mena en 'Bellodrama' / Foto cedida por Sony Music

Me he pillao x ti con Natalia Lacunza

"Se lo propuse en la cena de nominados de LOS40. ‘Tengo un tema que seguramente no lo hayas escuchado, aunque he subido cosillas, pero lo llevo haciendo en los conciertos durante todo este verano y la gente se la conoce un poquito, entonces me encantaría cantarla contigo’, le dije a Natalia Lacunza."

Bebé

“Esta canción está producida por Dabruk, que es como mi hermano y con quien trabajo desde que empecé a publicar mi música inédita. Recuerdo que es una canción que cuando la escribimos sentía que tenía que pedirle perdón a una persona y, ¿qué mejor manera de hacerlo que escribiendo una canción? Es como mi terapia. Me deshago, lo expulso todo y me quedo nueva. La escribimos con Djota2021. Me gustó tanto que como hizo su parte que al final se quedó. Es uno de los temas más urbanos que tiene este disco”

Ben & Jerry’s

“La canción que viene ahora es una de mis favoritas del disco porque tiene un punch de calidad que yo buscaba. Recuerdo, además, que esa mañana, estando en un estudio en Milán, esta canción la escribí con un artista que compone que flipas. Se llama Trópico. Queríamos inspirarnos en la canción x de x. Tiene ese rollo más sexy que contrasta con el resto de temas del disco. Para mí es importante que haya muchos estados de ánimos e historias con las que identificarnos. Nos inspiramos en Bruno Mars. Y tiene un sonido muy especial”

Llorando en la disco

“Tiene un sonido un poco urbano. También un sonido r & B. También un poco latino, pero, al final, siempre pop. Recuerdo que la escribí a un chico que se marchó de una forma que no me esperaba. Lo que quería transmitir con esta canción es que yo, que soy una persona que no suelo salir de fiesta, pero cuando tus amigas te dicen que hay que salir para despejar la cabeza y tú estás en un momento de la noche en la discoteca y dices: ¿pero qué carajo hago aquí? Si yo lo que quiero es estar en mi cama. Si me preguntáis si he llorado en la discoteca, no he llorado, pero la canción también me gusta especialmente. Es una canción que habla mucho del concepto de Bellodrama porque tiene ese dualismo: estás llorando en un sitio en el que te lo estás pasando estupendamente y ese mundo de siempre estar arreglada, elegante y quieres dejar la mejor impresión, pero la realidad es otra. Eso se puede ver en la portada del disco. Teníamos muchas fotos para elegir y al final se eligió la que menos esperábamos. El gesto de la cara representa mucho lo que engloba todo el disco”.

Amanecer rojo

“Es la única balada que hay en el disco. Creo que todo álbum debería tener una. Estuvimos a punto de presentarla al Festival de San Remo. Fue una de las canciones que envié. El tema nace de esa sensación que tienes cuando esa persona de la que estás enamorada sale de tu casa. Ese vacío que se siente”.

Un millón de lunas

“Un poco de merengue y un poco de sabrosura. Viene una canción que fue la última que escribimos. De hecho, estuvo a punto de no entrar en el disco. Es una bachata, que ya tocaba algo de movimiento. Es una canción que salió después de darle muchas vueltas. Le dimos muchos rodeos, pero me gusta mucho porque no es una bachata de las más urbanas que he escuchado últimamente. Quizás tiene influencias de Romeo Santos y esos discos de bachatas de aquella época”.

Mentiras

“Tiene este rollo africano. De hecho, es una colaboración con Sais. Lo descubrí en una canción con Rauw Alejandro. Veréis el flow que tiene y la canción tiene un sonido que invita a moverte”.

Me enamoro

“Es una canción que surgió de la época de A un paso de la luna. No salió antes porque cambiamos de productores a mitad de la canción. Porque no encontraba su sitio”