Ana Mena desvela la inspiración visual detrás de 'Bellodrama'

A dos días del lanzamiento de Bellodrama Ana Mena continúa haciendo una promoción en mayúsculas del que se convertirá en su segundo disco en el mercado. En los últimos meses y semanas no solo hemos podido escuchar dos nuevos singles (Un clásico y Me he pillao x ti junto a Natalia Lacunza), sino que la malagueña ha sabido mover muy bien sus cartas para mantenernos siempre con las expectativas por las nubes: desde los avances que hemos podido escuchar de Lentamente y Llorando en la disco hasta la aparición de su cuenta B de Instagram donde ha compartido parte de su proceso creativo, pasando por una playlist en la que desvelaba las canciones que le habían inspirado a la hora de componer y producir el álbum.

Todo parecía indicar que poquitas cosas nos quedaban por conocer de este proceso en el que se ha sumergido la princesa del pop español en los últimos dos años, pero Ana Mena ha vuelto a demostrar que estábamos equivocados. Durante la noche del pasado martes 21 de marzo la cantante hacía uso de su Instagram Stories para resolver algunas dudas de sus fans respecto a Bellodrama, con unas contestaciones que han seguido revelando información importante en torno a la creación de este proyecto. Entre ellas, la inspiración visual que ha rodeado a todo el lanzamiento y concepción del disco.

La inspiración detrás de 'Bellodrama'

Ana Mena a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @anamenaoficial

"Diría que Brigitte Bardot y todas las divas de su época. En este disco quise hacer homenaje a esta estética de los años 70. Todas las fotos tienen ese punto en el retoque y todos los looks están pensados echando la vista atrás a aquellos años aunque con un toque actual" comentaba en sus redes sociales en relación a todas las imágenes que hemos podido ver de este proyecto hasta el momento, incluida su portada, donde sus colores y el granulado de la foto, así como la tipografía de su título, nos evocan a épocas pasadas manteniéndose siempre contemporánea.

Además, Ana Mena ha vuelto a confirmar que Lentamente se trata del siguiente single de Bellodrama. Su canción favorita tendrá "el mejor de los vídeos" hasta la fecha y saldrá el mismo día del lanzamiento del disco. Un disco con el que se siente identificada al 100% y que si tuviese que definir en tres palabras escogería "melancolía, romanticismo y doliente".

Todo está preparado para el lanzamiento de uno de los discos más esperados de la industria nacional. Málaga ya ha conquistado el mundo y nuestros corazones y Bellodrama promete llegar para quedarse en la banda sonora de nuestras vidas.