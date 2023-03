Risto Mejide sale en defensa de su novia: “Amad más y joded menos, anda”

Si de algo no se ha librado Risto Mejide en los últimos meses son de las críticas. Tras hacer pública su relación con una joven de 27 años y afirmar que estaba muy enamorado, los ataques hacia el presentador han vuelto a ponerse a la orden del día. Durante su historia de amor con Laura Escanes ya estuvo en el punto de mira por la gran diferencia de edad, pero ahora la historia se repite.

El escritor que acaba de publicar una novela, lo ha querido hacer a su forma y ha salido en defensa de su chica, aunque también ha aprovechado para piropearla en público: "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado", empezaba escribiendo relatando su currículum profesional.

Risto ha querido destacar algunos aspectos de su chica: "Autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración", manifestaba terminando de hacerle un perfil a su novia. "Pero claro, pobrecica mía, todavía no puede saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen", decía tirando de sarcasmo.

Sin embargo, el publicista ha querido ser claro y directo y ha señalado a aquellos que hablan mal de su relación, aún ni sabiendo de la misa la mitad: "Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no".

"Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador. En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro", terminaba escribiendo.

El dardo de Laura Escanes sobre la edad

Pero parece que si hay alguien que también ha tenido algo que decir, esa ha sido Laura Escanes. Aunque sus caminos ya vayan por rumbos diferentes, cuando sale el tema de la edad, al final a ella también le repercute.

La frase de “el amor no tiene edad”, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 25, 2023

La influencer ha utilizado sus redes sociales para lanzar una reflexión que ha sido inevitable no pensar que era una respuesta a Risto Mejide. "La frase 'el amor no tiene edad' me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", escribía en Twitter. "Una persona de 15 años se puede enamorar. Uno de 70 también. Que a veces nos confunduimos", aseguraba.