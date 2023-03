El universo cinematográfico de Ana Mena: todas las referencias a la gran pantalla en 'Bellodrama'

Han pasado 48 horas desde el lanzamiento de Bellodrama y ya tenemos claro que se convertirá en uno de los disco del año. Cinco años separan a Index (el disco debut de Ana Mena) de este segundo álbum. Cinco años en los que nuestra italomalagueña favorita a ido construyendo una carrera entre Italia y España que a día de hoy le ha permitido cumplir su sueño de lanzar un nuevo proyecto y convertirse en una de las voces más interesantes del panorama nacional. Ella es sin lugar a dudas una de nuestras princesas del pop y Bellodrama es una prueba indiscutible de ello.

Ya hemos analizado el disco en profundidad y ella misma nos ha contado las historias y anécdotas detrás de cada uno de los temas. En el día de hoy, sin embargo, analizamos algunas de sus letras, actuaciones y videoclips para abordar el universo cinematográfico de Ana Mena. Y es que hay algunas referencias claras a la gran pantalla que hemos descubierto a medida que escuchábamos el disco. ¿Las descubres con nosotros?

Brigitte Bardot

Antes de meternos de lleno en los propios versos del disco, lo primero es lo primero. Días antes de la salida de Bellodrama Ana Mena se dedicaba a contestar las preguntas de sus fans a través de Instagram Stories y confesaba que la actriz francesa Brigitte Bardot había sido una de las grandes inspiraciones a la hora de crear todo el concepto visual del álbum. Esto es lo que contaba: "Diría que Brigitte Bardot y todas las divas de su época. En este disco quise hacer homenaje a esta estética de los años 70. Todas las fotos tienen ese punto en el retoque y todos los looks están pensados echando la vista atrás a aquellos años aunque con un toque actual".

Y es que el parecido con la actriz lo podemos ver tanto en su peinado como en el maquillaje y la ropa de las fotografías que la cantante ha ido compartiendo en las últimas semanas. Incluso la portada (con el uso de los colores, el granulado de las fotos y los filtros utilizados) nos traslada a épocas pasadas manteniendo su esencia actual.

Cincuenta sombras de Grey

Ana Mena - Un Clásico (Video Oficial)

Nos metemos de lleno en las canciones de Ana Mena y la primera referencia cinematográfica explícita que encontramos es la franquicia de Cincuenta sombras de Grey (adaptación de las novelas de E.L. James) dentro de Un Clásico. Y es que en la segunda estrofa de la canción Ana Mena entona: "Y como en Cincuenta sombras tomo yo el control, es como si bajo la lluvia te hiciera el amor", aludiendo a las relación que se establece entre Anastasia y Cristian Grey en la saga que ha conquistado a millones de personas.

Euphoria

En este mismo single Ana Mena va maquillada con uno de los leitmotiv visuales que acompañaron al anuncio de Un clásico como lead single de Bellodrama, introduciéndonos en un cambio de era musical: las lágrimas de glitter.

La de Estepona llora purpurina como un símbolo del propio concepto del disco: ver lo bonito de todos los dramas, un proyecto invadido por la nostalgia y la melancolía lleno de canciones que nos harán bailar y llorar al mismo tiempo.

No sabemos si ha sido de manera consciente o no, pero el uso de la purpurina de esta manera tan artística pudimos verlo en los personajes de Rue y Jules durante la primera temporada de Euphoria, que aunque se trata de una serie y no una película, ha marcado sin duda a toda una generación de jóvenes y la manera de entender las series adolescentes.

Titanic

Tendremos que esperar hasta Rojo amanecer, la balada con mayúsculas de Bellodrama, para encontrar la siguiente referencia cinematográfica dentro del disco. Y es que en esta canción, donde Ana Mena solo necesita de su voz y una guitarra para ponernos los pelos de punta, la artista canta en su primera estrofa: "Tú no eres Jack ni yo soy Rose DeWitt, jurando amor en un barco que se hunde", en una clara referencia a Titanic, la película dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, para hacernos testigo de la última noche de una relación que se rompe.

Tomb Raider y Resident Evil

Ana Mena & Belinda - LAS 12

Nueve meses han pasado desde que Ana Mena y Belinda nos regalasen uno de los auténticos temazos del verano pasado: Las 12. Una canción que la malagueña presentaba hace un año en el inicio de su gira de conciertos por España e Italia y que tenía un videoclip muy peculiar donde las cantantes rendían homenaje a las sagas de videojuegos de Tomb Raider y Resident Evil, que por separado han tenido sus propias adaptaciones a la gran pantalla en diferentes ocasiones. Y es que para poder tener la oportunidad de llamar a alguien cuando lleguen las doce primero hay que sobrevivir a una avalancha de zombis.

Cenicienta

No había visto la actuación entera de Ana Mena hasta ahora. Creo sin duda que fue la mejor de toda la noche.



El concepto basado en cenicienta, la transformación en la transición justo cuando va a cantar un tema que se llama “Las 12”. pic.twitter.com/4YpV0KKlN1 — P A N T H E R (@pantherXshadee) November 5, 2022

Durante su participación en el podcast de La Pija y La Quinqui, Ana Mena confesaba que su actuación durante Los40 Music Awards 2022, donde hacía las veces de una Cenicienta ravera en su interpretación de Las 12, fue la idea original para el videoclip junto a Belinda. Una idea que se tuvo que descartar por cuestiones de tiempo y agenda. Aún así, el show en el Wizink Center logró que Ana Mena se quitase esta espinita, ofreciendo a los asistentes y a sus fans una actuación a la altura de las verdaderas estrellas internacionales.

Y tú, ¿conoces alguna referencia más?