Paz Padilla se enfada en pleno directo con un invitado “Nos has mentido, no vuelvas a insistir”

Fin de semana sí y fin de semana también, Déjate querer nos deja¡es titulares que desde luego dan de qué hablar. Sin embargo, el formato que en su día presentó Toñi Moreno y al que después se puso al frente Paz Padilla, tiene los días contados tras cancelar Telecinco sus grabaciones. Según se ha conocido, este inesperado adiós será el próximo 1 de abril debido a los malos datos de audiencia.

Pero mientras llega ese día, seguimos disfrutando del programa y como cada sábado la humorísta recibía en plató a un nuevo invitado. En este caso Álex, quien llegaba a Déjate querer dispuesto a reconquistar el corazón de su exnovia Filomena, lo que no esperábamos es el giro de 180º que daba esta historia provocando el enfado de la presentadora.

Según explicaba el propio invitado, su relación terminó debido a la distancia y a las desagradables llamadas de su exmujer a Filomena. Álex aseguraba a Paz Padilla que cree que no se implicó lo suficiente desde los inicios de la relación y que tendría que haber puesto remedio a esos desencuentros entre su expareja y su entonces novia... pero, ¿es realmente ese el motivo?

Filomena en 'Déjate querer' / Telecinco (Déjate querer)

El revés que ha dado la situación

Era el momento de recibir en plató a la tercera parte de la historia, Filomena, quien desde un principio no parecía muy contenta al ver a su ¿exnovio? en pantalla. De hecho, llegaba a decirle a la conductora del programa que no le interesaba lo que tuviera que decirle: "Estoy descolocada. Puede haber tema de confusión. Lo conozco de un viaje", decía negando que jamás había tenido una relación con él.

"Está mintiendo. Lo sabía, porque le conozco. El rollo de él no me interesa”, aseguraba. Filomena revelaba que nunca había tenido nada con él, ni si quiera se habían dado un beso: “Se ha creado una historia de donde no la hay”.

A pesar de que Álex ha intentado defenderse cuando Filo se ha ido de plató, Paz Padilla no lo ha creído y, tras su insistencia, la presentadora se ha enfadado contestándole de forma clara y concisa: "Nos has engañado un poco", decía preguntándole si tenía pruebas o mensajes sobre lo que decía. Álex decía que no porque iba borrando las conversación y eso ha hecho que Padilla terminase explotando: "Te has inventado una relación ficticia. Deja de insistir".