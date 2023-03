Pablo Chiapella confiesa que no se siente identificado con su papel como Amador Rivas en ‘La que se avecina’

La que se avecina se ha vuelto una de las series españolas más populares y entre sus personajes, Amador Rivas, es uno de los más queridos. Este sábado, Pablo Chiapella se ha sentado en el plató de Déjate querer para sorprender a uno de sus seguidores, pero no sin antes hacer un repaso junto a Paz Padilla de su vida profesional y de los aspectos más privados de su vida.

El actor lleva años dedicándose al mundo de la interpretación y el entretenimiento, aunque buena parte de la audiencia lo conozca por su papel en la serie de ficción y por sus frases célebres que le llevaron a rozar el éxito e incluso por sus icónicos bailes como el mandanga style.

Pero detrás de esa fachada que todos hemos podido conocer a través de su papel, Pablo se ha abierto en canal para hablar de Natalia Puente, el amor de su vida. Llevan más de 15 años juntos y para los que no creen que trabajando también se puede encontrar el amor, este es un claro ejemplo. La que se avecina además de darle un giro a su vida, también le hizo conocer a su mujer, y es que ella formaba parte del equipo de vestuario. Ahora, además de una vida en común, también tienen a una niña de siete años que se llama Valentina.

Paz Padilla y Pablo Chiapella en 'Déjate querer' / Telecinco (Déjate querer)

Su lado más íntimo

"Es un arma de doble filo porque, cuando trabajas con tanta intensidad en un proyecto, durante el trabajo ocurren cosas divertidas y otras no tanto. Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí, te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir 'vamos a dejar de hablar de trabajo'", explicaba cuando hablaba sobre cómo era trabajar con su pareja.

El intérprete también ha explicado que no deja que su hija vea la serie porque considera que "no es un contenido apropiado para ella". No obstante, ha reconocido que el impacto es tan fuerte que sus compañeros sí lo saben.

"Jamás defendería la actitud y la forma de ser de Amador Rivas, su trato con las mujeres, con los hombres...", empezaba hablando de su papel en La que se avecina. Asimismo, aunque es consciente de que mucha gente ama su papel por su humor, ha querido recalcar que "como Pablo, no comparto la actitud de Amador Rivas. Mis valores están muy alejados de eso".