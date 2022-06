Pablo Chiapella desvela en 'El Hormiguero' por qué su hija no ve 'La que se avecina'

Pablo Chiapella fue el invitado de ayer del programa El Hormiguero. El actor se sentó en el plató junto a su entrevistador Pablo Motos para presentar su último trabajo en cine. La película Llenos de gracia, fue poryectada en el pasado Festival de Málaga y llegará a la gran pantalla el próximo viernes 24 de junio. La comedia está basada en la historia real de futbolista Valdo (Valmiro López Rocha).

Chiapella es un actor muy conocido por todos los espectadores de Telecinco gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva y La que se avecina. El actor explicó que su hija de 7 años, Valentina, no ha visto ningún capítulo de la serie en la que interpreta a Amador. “No quiero que vea a su padre en tanga todavía y otras cosas, pero en su entorno ya hay niños que le ven y que la van diciendo cosas. Sabe que soy actor, pero más que entender el concepto actor, ella entiende el concepto Amador, porque por ejemplo al profesor de piscina le dijo que su padre era Amador", ha explicado.

Gracias a la serie conoció a su pareja. “Natalia Puente, mi mujer, trabajaba en vestuario”. Ella era la encargada de que se pusiera los famosos tangas con los que Chiapella sale en la comedia.

.@Pablochape nos presenta “Llenos de gracia”, su nueva película que llega este viernes a los cines #ChiapellaEH pic.twitter.com/guKrw3ZpY9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 21, 2022

El actor, de 45 años, ha narrado también en su entrevista en el programa que se emite en Antena 3, lo mal que lo pasó con el covid-19. El intérprete castellano manchego ha explicado: "Lo pasé mal, tuve una semana terrible. Me dio primero una fiebre salvaje que me dejó molido en la cama. Perdí el gusto y el olfato y no podía acabar las frases porque me ahogaba y tenía la saturación en sangre en 94. Y para rematar me salió urticaria por toda la espalda”.

Afortunadamente, ya pasó y no ha tenido ningún efecto secundario.