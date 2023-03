Antes de la próxima gala de ‘La isla de las tentaciones’ vemos la reconciliación de Adrián y Keyla

Adrián Blanch vio, en su última hoguera de La isla de las tentaciones, las imágenes que demostraban que su novia, Naomi Asensi, había caído en la tentación con Napoli. No pudo soportarlo y se tiró directamente al mar empapándose la ropa que llevaba puesta con las olas que le golpeaban.

Así volvió a la villa, hecho polvo y con ganas de reconstruirse. Y allí estaba Keyla Suárez para convertirse nuevamente en su máximo apoyo. Había habido un distanciamiento entre ellos después del beso que se dieron y que desencadenó que Naomi se dejara llevar con el italiano.

Durante una nueva fiesta en la villa después de la hoguera, Adrián y Keyla volvieron a acercarse y acabaron retirados en un apartado de jardín para hablar.

Animando

“Tu Naomi está ahora en la villa follando y tú aquí llorando. ¿Tanto te cuesta darte cuenta de que esa tía te quiere una mierda?”, le preguntaba a Adrián.

“Hoy tengo claro que le importo una mierda, pero para mí, encajar un golpe así, es difícil. Voy a ir hacia arriba, up”, decía entre lágrimas que ella intentaba secarle. “No se trata de ella, se trata de mí. Se trata de que, encajar un golpe así, tiene su tiempo. Necesito sanar, no puedo”, seguía explicando.

"Has visto a tu novia follando, ya está. No has visto un meteorito caer", le recordaba su soltera favorita. “Me arrepentí del beso por miedo al daño que le podría estar causando. Ahora no me arrepiento del beso. Hombre, no te jode”, decía en un tono un tanto vengativo.

“¿Tú lo harías aquí ahora, después de lo que has visto?”, le preguntaba la soltera. “No, yo ahora mismo necesito regenerarme para ser yo otra vez”, contestaba él. Parece que ese distanciamiento que hubo entre ellos ha desaparecido.

“Adrián estaba un poquito de bajón, pero ya estoy yo aquí para ayudarlo a estar bien, feliz y que se lo pase lo mejor posible”, aseguraba Keyla al equipo. “Siento que Keyla me da mi lugar, apoyo y me entiende a la perfección”, decía por su parte Adrián.

En el avance de esta semana hemos visto que acaban cayendo en la tentación y no solo con un beso. Tanto él como Naomi acaban manteniendo relaciones sexuales con sus respectivas tentaciones. ¿El fin de esta pareja?