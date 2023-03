Keanu Reeves y el productor de ‘John Wick 4’ hablan sobre el final de la película: ¿Habrá quinta parte?

John Wick ha estado haciendo camino al andar, y si no, que se lo digan a su potente recaudación en taquilla en tan solo el primer fin de semana. La cuarta parte de la saga ha confirmado su papel de fenómeno después de ir adquiriendo notoriedad estreno a estreno, y los fans solo pueden preguntarse una cosa: ¿Habrá quinta película?

Lo que sí es seguro es que habrá spin-off protagonizado por Ana de Armas, Ballerina, en la que Keanu Reeves se volverá a poner en la piel de este personaje. Eso sí, el final de la cuarta película ha dejado todo tipo de dudas con respecto a volver al cine en el futuro con otra entrega de la saga madre.

(Aviso: a partir de aquí hay SPOILERS de John Wick 4) Y es que, como cualquiera que haya visto la cuarta entrega sabrá, el final de la última película deja a Wick y a The Marquis batiéndose en un duelo imposible. El villano acaba perdiendo, aunque a costa de que John reciba varios disparos.

De este modo, después de rememorar a su difunta esposa, Wick se desvanece con el skyline de París como testigo de una supuesta muerte. En la escena posterior, se puede ver como los personajes de Ian McShane y Laurence Fishburne se despiden ante su lápida; algo de lo más definitivo para cualquiera, pero no para un hombre de acción como lo es John Wick.

Por ello, Indiewire y Entertainment Weekly han recogido declaraciones del propio Keanu Reeves y el productor de la película para intentar resolver el misterio, aunque sin demasiado éxito. "No sé, supongo que tendré que apoyarme en el "nunca digas nunca". Me refiero, no haría una película sin el director Chad Stahelski. Tendríamos que ver cómo se vería eso. Para mí, está muy bien que John Wick encuentre la paz", comenta el actor protagonista.

Por otra parte, el productor Basil Iwanyck también se ha pronunciado al respecto. "Es un final ambiguo […] No tenemos esa respuesta", declara, dejando claro que todo puede ser para el futuro de la franquicia. Está claro que, de querer cerrar de manera definitiva el arco de Wick, dejarían muy claro su fallecimiento. Y es obvio que la taquilla que está logrando deja la puerta abierta a seguir ampliando su universo en la pantalla grande.

Es muy probable que Ballerina cuente la historia de Wick incluso antes de enredarse en los acontecimientos de la primera entrega, por lo que el futuro del antihéroe es aún todo un misterio. Aun así, no sería extraño que se empezaran a plantear una próxima entrega de cara a los próximos años. Pero, ¿a quién se enfrentaría ahora que ha quedado al fin en paz con la Alta Mesa? Por suerte para los fans, todavía le quedan muchas venganzas por cumplir si se decide seguir contando su historia.

John Wick 4 ya está en cines.