Eric Clapton a George Harrison: “Estoy enamorado de tu mujer, ¿qué vas a hacer?”

Eric Clapton no podía quitarse de la cabeza a la mujer de su mejor amigo, George Harrison. Y eso que lo intentó. Pero no pudo: "Deseaba a Pattie porque pertenecía a un hombre poderoso que parecía tener todo lo que yo quería". Al final, consiguió casarse con la modelo - e icónica musa - un 27 de Marzo de 1979. La boda se celebró en Tucson (Arizona) y estuvo plagada de anécdotas.

"Estoy enamorado de tu mujer"

Desde los años 60s, Eric Clapton y George Harrison eran grandes amigos. En 1966, el de Liverpool se casó con la exitosa modelo Pattie Boyd y el de Surrey inmediatamente se sintió cautivado por ella. Enloqueció de amor. Daba igual que fuera la mujer de su mejor amigo. Estaba tan perdidamente enamorado que hasta le escribía cartas en secreto. "Desearía preguntarte si todavía amas a tu marido o si quieres a otra persona. Todo esto es muy importante... tengo que saberlo", decía en una de ellas. Pero Boyd le rechazaba. Cuenta la leyenda un día Clapton le dijo a Harrison: "Estoy enamorado de tu mujer ¿qué vas a hacer al respecto?". El guitarrista de los Beatles replicó, "Haz lo que quieras. No me preocupa".

Un joven George Harrison, de 22 años, abraza a su esposa, la modelo Patti Boyd, de 21, justo después de casarse. / Bettmann / Colaborador / Getty images

“Por mucho que lo intenté, no me la podía quitar de la cabeza", escribe Clapton en sus memorias, 'Clapton: The Autobiography'. Y añadía: "Deseaba a Pattie porque pertenecía a un hombre poderoso que parecía tener todo lo que yo quería". Boyd, que había sido la musa de Something (de The Beatles), también se convirtió en la fuente de inspiración de 'Layla'. Explicaba en su autobiografía 'Wonderful Tonight: George Harrison, Eric Clapton, and Me', que fue Layla lo que le acercó a su pretendiente: "Era la canción más maravillosa que había escuchado jamás". La también fotógrafa describe en su libro una cita clandestina con Eric en la que él le pidió que escuchara el tema que había escrito.... "Mi primer pensamiento fue 'Dios mío, todo el mundo va a saber que es sobre mí'. Con la certeza de que yo le había inspirado semejante pasión y creatividad, la canción sacó lo mejor de mi.No podía resistirme más".

Pattie Boyd tuvo también la certeza de que su marido mantenía un 'affair' con la entonces mujer de Ringo Starr (Maureen). Fue la gota que colmó el vaso. George y Pattie se separaron en 1974 (cuatro años después obtuvieron el divorcio) y Eric vio cumplido su sueño. Vivieron juntos durante varios años y, finalmente, decidieron casarse. Cuando a Harrison le preguntaron su opinión sobre la boda, dijo: “Es preferible que esté con él que con un poco de droga".

Tres anécdotas en Arizona

Eric Clapton y Pattie Boyd se casaron el 27 de Marzo de 1979 en el Templo Bethel de Tucson (Arizona). Organizaron una pequeña ceremonia privada a la que asistieron unas 40 personas. Para dar esquinazo a la prensa, el manager de Clapton, Roger Forrester, reservó casi todas las iglesias de la ciudad. Según publicaba un medio local, la ceremonia corrió peligro. Clapton apareció en el edificio del tribunal para obtener su licencia de matrimonio con unas copas de más. Y se marchó sin pagar. El secretario judicial salió a la caza. El artista intentó pagar la licencia con libras inglesas, pero no se las admitieron. Al final tuvo que ir 'mendigando' dólares aquí y allá hasta reunir la cantidad que necesitaba.

Eric Clapton y su esposa Pattie Boyd, retratados en 1983. / Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images

La aparición de la novia no causó el mismo revuelo que el ocasionado por Clapton. Él se vio obligado a firmar autógrafos o fotos y a dar algún que otro beso. Después de la boda, un desfile de siete limusinas se puso en marcha trasladando a los invitados a una pequeña recepción en el Sheraton Pueblo Inn. Según publica Classicbands.com, la banda de Eric y su equipo de gira, alquilaron para la ocasión esmóquines negros y azules, pero olvidaron encargar zapatos, así que todos aparecieron ese día con sucias zapatillas deportivas.

¿Por qué eligieron Arizona?

Cuando le preguntaron al novio por qué habían elegido Arizona para casarse, él respondió: "No lo sé, el clima es agradable". Pero el verdadero motivo es que Eric Clapton estaba Tucson para ofrecer un concierto en el Centro de Convenciones al día siguiente del enlace, el 28 de marzo. Compartía cartel con la leyenda del blues, Muddy Waters.

Eric Clapton, Muddy Waters, Albert Lee y Johnny Winter, durante un directo en el Chicago Stadium en Chicago (Illinois). / Paul Natkin/Getty Images

Según una reseña del periódico The Star, el concierto de Clapton fue decepcionante. De la hora que estuvo tocando, solo dedicó media a desplegar su famosa habilidad con la guitarra. El resto lo dedicó a temas fáciles como como Wonderful tonight (otra de las canciones que Eric había escrito inspirado en su musa) y una interpretación "muy mala" de Layla. Muddy Waters tenía al público en el bolsillo y gritaron su nombre durante todo el concierto, que se prolongó una hora y media.

Eric Clapton y George Harrison continuaron siendo grandes amigos. En realidad, nunca dejaron de serlo. Boyd contaba cómo la amistad los dos músicos la tenía perpleja

"No podía creer cómo la amistad les había unido tanto"

George Harrison y Eric Clapton, fotografiados mientras tocaban sus guitarras en una subasta benéfica en 1999. Harrison moriría dos años después. / Dave M. Benett/Getty Images

George no asistió a la ceremonia en Arizona. Pero sí fue a la fiesta que Clapton hizo para familia y amigos en Inglaterra, en la villa estilo italiano en Surrey (conocida como Hurtwood Edge Estate) el 19 de Mayo de 1979. Entre las numerosas celebridades que acudieron al ágape nupcial coincidieron, además de Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. Con la ausencia de John Lennon, improvisaron una 'jam session' que pasaría a la historia como 'lo más cercano a la última actuación de The Beatles'.

El matrimonio no duró mucho. Problemas de bebida de Clapton, infidelidades varias… la pareja se separó en 1984 y obtuvo el divorcio cuatro años después. Eric Clapton y George Harrison continuaron siendo grandes amigos. En realidad, nunca dejaron de serlo. Boyd contaba cómo la amistad los dos músicos la tenía perpleja: "La primera Navidad, después de que le hubiera dejado en 1974, Eric y yo estábamos sentados a la mesa para comer y George apareció sin que le hubiéramos invitado. Tomó algo de vino y pudin navideño . No podía creer cómo la amistad les había unido tanto" .

Harrison y Clapton grabaron juntos muchas veces a lo largo de sus carreras e incluso hicieron giras juntos en los 90s, después de que Clapton y Boyd estuvieran divorciados. Su relación se prolongó mucho más que su amor y sus respectivos matrimonios con Pattie.