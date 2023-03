Juan Magan presenta su primer DJ Mix: ‘Electrolatino Fest’

Si tuviéramos que asociar el electrolatino a un nombre propio, ese sería el de Juan Magán. El artista catalán es el impulsor de este movimiento que ha seducido a millones de personas en todo el mundo. Hace tan solo unas semanas, presentaba Electrolatino Fest, una sesión en vivo en Las Ventas en la que Magán y amigos como Henry Mendez y Danny Romero, entre otros, hicieron las delicias de miles de seguidores del género.

Para revivir la esencia de sesiones como esta, Juan Magan ha publicado de la mano de Apple Music su primer DJ Mix Electrolatino Fest, que incluye himnos urbanos de artistas como Quevedo y Mike Towers, Black Eyed Peas y Tiësto o Bad Bunny y Arcángel, más algunos de sus hits más representativos como No Sigue Modas (con Don Omar y ID) o Nadie Como Tú junto a Akon, entre otros.

En declaraciones para Apple Music, el dj explica: “En mi caso es muy fácil, porque sólo he añadido algunos temas que no son míos a una selección que acostumbro a pinchar. Eso sí, siempre para conseguir que te saquen una sonrisa al escuchar cuando entran”.

Juan Magán. / Cedida por Apple Music

Dj, productor y cantante, Juan Magan lleva casi dos décadas de carrera en la industria, aportando su particular visión de la música. Es impulsor del electrolatino, pero su obra también ha pivotado entre géneros tan diversos como el reguetón, la electrónica o el latin house y es artífice de temas tan icónicos como Bailando Por Ahí, Por Fin Te Encuentro o la ya mencionada No Sigue Modas, por mencionar algunas.

En declaraciones para esta misma plataforma de streaming, Magan reflexiona sobre la actual escena latina y sus palabras son esclarecedoras: “Más fuerte que nunca. Las nuevas generaciones fusionan en Europa drill con garage inglés, en Latinoamérica lofi house con dance. En Estados Unidos están regresando al house más característico de los 90. Mi aportación a la nueva generación que consume dance ha sido no dejar de hacerlo nunca y demostrar que la música de baile es necesaria siempre y no es una moda. A día de hoy las canciones más top siguen siendo las de contenido electrónico. Si después de más de diez años sigo haciéndolo y la rueda ha vuelto a girar de nuevo, entonces eso da confianza a muchos de la nueva generación para ser coherentes, respetarse a sí mismos y seguir haciendo lo suyo. Además, el que no la conocía antes, ahora es un poco más feliz…”

La fusión ha sido clave



Si mirara con perspectiva su carrera, ¿Qué destacaría? El artista señala algunas palabras como claves en todos estos años de andadura profesional: “Constancia, coherencia, perseverancia, sensatez y sentido común...seguir interesado en enriquecer la cultura con más fusión” y cuenta cómo ha sido su evolución musical: “La verdad, estoy en un momento en el que escucho poca música recién estrenada. Soy más de clásicos. Me empezó a gustar mucho lo que hace Hugel porque me recuerda a lo que hacía yo hace 15 años pero ahora utiliza, muchas veces, recursos parecidos y está menguando mi interés”.

Además de la publicación de este DJ Mix Electrolatino Fest, Magán continúa apostando por la fusión y acaba de lanzar temas como PEM junto a David Cuello o Como un tonto junto a Victor Magán.

Gira ETQNSP



En marzo arrancó El Tour Que Nunca Será Premiado, una ambiciosa gira que le llevará a recorrer la geografía española hasta septiembre de 2023 y que ya cuenta con más de 40 fechas confirmadas.