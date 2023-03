Shakira y Manuel Turizo grabaron el videoclip de ‘Copa Vacía’ en Terrassa

Shakira está preparando las maletas para mudarse a Miami junto a sus hijos pero parece que antes de dejar España definitivamente quiere dejar atados muchos cabos de su nuevo proyecto musical. Después de un 2022 repleto de música y estrenando videoclips rodados en las inmediaciones de Barcelona, la colombiana ha empezado 2023 con otro rodaje: el de Copa Vacía con Manuel Turizo.

Según varias imágenes filtradas desde el propio set de grabación del vídeo de la de Barranquilla, su próxima propuesta audiovisual ya estaría grabada. Y para la ocasión no se han ido muy lejos ya que ambos artistas habrían filmado sus imágenes en Manresa.

En los vídeos que han trascendido en las redes sociales podemos ver cómo el concepto de la portada de Copa Vacía se traslada a la realidad. Shakira deja de lado sus hipnóticas piernas para convertirse en una sirena que podría competir en popularidad con la mismísima Ariel.

El escenario para grabar este videoclip se realizó en el Parc Audiovisual de Catalunya, en la capital del Vallès Occidental, el primer día del mes de marzo. Allí construyeron un gigantesco tanque de agua donde podemos ver cómo la cantante se sumerge con su nueva piel acuática.

Ahora falta por saber si Manuel Turizo también grabó en Terrasa o si su parte se filmará en otra localización para unirlo mediante edición posteriormente.

Después de Te felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53 y TQG, Shakira ya tiene decidida cuál será su próxima canción. Un tema del que ya os hemos hablado previamente, Copa vacía, pero que no era oficial hasta que Manuel Turizo dijo que la canción era de la colombiana.

"Desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido decirle nada a nadie. Porque el tema no es mío en realidad, el tema es de ella. No se lo había dicho a nadie, solo a ti aquí. Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar. Por ahí viene eso, todavía no te puedo dar fecha ni día y mes. Vamos a grabar el vídeo este fin de semana, estamos montando eso pero tú tienes que dejar que ella sea la que dirija el proyecto y al ritmo al que ella quiera. Ha tenido un compromiso con el tema Carol y eso hay respetarlo. Hay que hacer las cosas de la manera correcta" explicó el responsable de La bachata.

"Hace rato tengo sed, de ti yo no sé porqué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía" dice la letra que ya nos morimos de ganas por escuchar... En los últimos meses hemos podido escuchar diferentes adelantos de este nuevo álbum de estudio que, por ahora, no tiene nombre ni fecha de lanzamiento en el horizonte.