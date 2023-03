Todo lo que sabemos sobre ‘Alpha’: el nuevo disco de Aitana

No queda nada para que podamos disfrutar del nuevo adelanto de Alpha, el esperadísimo tercer álbum de estudio de Aitana. Tras Spoiler (2019) y 11 Razones (2020), la estrella española vuelve a las andadas con un nuevo proyecto con el que espera sorprender a todos sus seguidores y seguidoras. Y es que la cantante ha cuidado al milímetro esta nueva etapa.

Pero, ¿qué sabemos sobre Alpha? Gracias al último directo que ha protagonizado Aitana en su cuenta de Instagram, conocemos nuevos detalles sobre este nuevo álbum. ¡Y se viene un discazo!

Las canciones

Las únicas canciones que formarán parte de Alpha que ya conocemos son En el coche y Formentera. Se trata de los dos cortes más bailables de los singles lanzados por Aitana en el último año. Dos canciones que pegan perfectamente con lo que describre Aitana sobre su nuevo disco: un álbum lleno de influencias house.

De este modo, otras canciones como Quieres o Berlín se quedan fuera del álbum. También Mariposas, la versión española de Farfalle de sangiovanni, que se ha convertido en una de sus canciones más escuchadas de los últimos meses.

Además, durante el directo se conectó Mauricio Rengifo, a través de su cuenta de Cali y El Dandee para darnos una pista sobre una de sus canciones favoritas. El productor, que lleva años trabajando con Aitana, desveló cuál es uno de los temas en los que ha trabajado. Eso sí, solo escribió tres dos letras: L- --S. ¿Qué palabras crees que son?

La cantante ha confesado que Alpha sí que tendrá baladas: "Es un disco con referencias a los noventa y a los 2000's. Son canciones con más movidas, pero sí que vienen baladas, la verdad",

Sobre colaboraciones

Aitana ha sido clara sobre si va a haber canciones con otros artistas en Alpha. Y la respuesta ha sido tajante: "No va a ser un disco de colaboraciones. Lo siento un montón. Estoy acabando de ver alguna cosa. Quizá una o dos canciones, pero me apetecía más que fuese un disco mío".

La producción de Alpha

Aitana ha confesado que este disco lo ha hecho "bastante rápido". La cantante ha confesado que lleva haciendo canciones desde 2020, pero que no sabía dónde meterlas. "Tenía claro que quería hacer algo más electrónico", confiesa en el directo.

Aitana cuenta que ha sido gracias a su último viaje a Los Ángeles a principios de 2023 que haya compuesto Alpha:

"Empecé a hacer muchas canciones, pero sentía que no tenían una línea todas, por cosas que al final pasan en las vidas de las personas. Por supuesto, yo que escribo mis propias canciones. Cuando viajé a Los Ángeles, el pasado mes de enero, escribí un disco totalmente nuevo".

Vamos, que la catalana ha escrito el disco en menos de tres meses. "Ha sido como soltar todo. Me siento muy feliz con lo que viene", ha confesado.

¿Cuándo saldrá Alpha?

"El disco no es inminente. No es que vaya a salir ya. Van a pasar muchas cosas antes del disco. Y estoy muy feliz", ha dicho la artista sobre cuándo saldrá el álbum. Vamos, que tendremos que esperar unos meses para poder escucharlo completo. Eso sí, parece que Los Ángeles no va a ser el único adelanto que escuchemos.

La fiesta: Alpha House

"Alpha no es solo mi próximo disco. Va a haber muchas cosas alrededor de este proyecto. Como las house sessions, que van a ser las fiestas alrededor del mundo. Por eso quiero hacer la primera en Madrid, para ver cómo funciona. Pero también quiero hacerlo en Argentina, en México..."

"Es una fiesta +18. Al final Los Ángeles es una canción que tiene muchas influencias de los noventa y los 2000's. Esas canciones son de club, del mundo de la noche, ¿y qué mejor que presentarlas en un club? Obviamente en ese tipo de fiestas existe alcohol. Pero eso no significa que todo el concepto de Alpha sea para mayores de edad".

Los Ángeles: el primer single oficial

Aunque En el coche y Formentera estarán dentro del disco, lo cierto es que Los Ángeles es la primera canción oficial que sale de Alpha. Una de las preguntas que más se ha repetido en el directo es por qué la cantante ha decidido lanzar el tema un jueves y no un viernes (día que salen todas las novedades musicales).

"Como siempre salen los viernes, pues dije que me apetecía sacarla un jueves. Soy a veces ese tipo de persona", ha dicho la artista.