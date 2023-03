'MasterChef 11' ya tiene a su primer expulsado en su edición 'XL': "El plato es terrible"

La 1 de TVE ya ha arrancado la emisión de MasterChef 11 con una nueva edición 'XL' que viene con cambios y novedades con respecto a otras temporadas anteriores. Este lunes por la noche ofreció su primer programa y, con él, nos mostró a su primer expulsado de entre todos los concursantes.

Los jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera han recibido con los brazos abiertos a la nueva tanda de los 60 aspirantes —de los 70.000 que se presentaron— que en el primer programa se enfrentaban a la prueba de eliminación para saber si seguían (o no) en el concurso. De ellos, solo 30 pasarán a formar parte del talent.

En dicho reto, el jurado instó a los concursantes a que cocinasen un plato con un presupuesto de 70 euros a gastar entre todos. Como invitadas de la noche acudieron las exaspirantes del programa Tamara Falcó y María Lo, ganadora de la anterior edición.

¡COMIENZA #MasterChef 11! Comenta con nosotros el estreno de esta súper edición con nuestro hashtag oficial. Entra para verlo en #directo: https://t.co/N4BQ0iMmri pic.twitter.com/OG7X0Q2Q1X — MasterChef (@MasterChef_es) March 27, 2023

Pero el desafío o definitivo tuvo lugar en exteriores, concretamente en el Palacio Real de Madrid. En la prueba de eliminación hubo tres nombres que destacaron como los peores: Roberto, Leti y Larraitz.

Roberto, primer expulsado de MasterChef 11



En ella, los aspirantes de MasterChef 11 trabajaron en la cocina de aprovechamiento y su objetivo era arreglar platos. Uno de los peor valorados, Roberto —consultor gastronómico de 45 años—, trató de crear un plato de lentejas con tintes asiáticos, pero ya dirante el cocinado se podían ver los fallos del concursante.

Ya en la cata, el jurado confirmó que el resultado no era apto. Fue Pepe Rodríguez quien le reprochó a Roberto que "empeoró el plato que tenía que haber arreglado". Pero las peores críticas las recibió de boca de Cruz: "El plato es terrible, eh. Pero, malo, malo. Agua sucia, sin sabor, parecen unas lentejas con arroz, lavadas. Es un plato malo".

Por ello, parecía claro que el nombre que iban a pronunciar como el primer expulsado de esta edición del talent culinario iba a ser él. "Esto es un aviso, ya sabéis cómo las gastamos en MasterChef. Hay que ponerse las pilas, esforzarse, estudiar y guisar mucho", sentenció Rodríguez.

"Sé a lo que he venido. He intentado hacerlo lo mejor posible y he fallado...Voy a seguir mejorando, practicando", garantizó Roberto antes de agradecer al jurado el haberle dado la oportunidad de poder pasar al concurso.

Antes de retirarse del plató, el chef le preguntó si, de entre todos sus compañeros, veía a uno o una como claro vencedor: Lluis y Eneko.

Los nuevos cambios en MasterChef 11

Como parte de las novedades dentro de MasterChef 11 en su edición 'XL', cabe destacar que el concurso pasará a emitirse dos días a la semana; los lunes y los martes. Por ello, en esta temporada habrá el doble de retos y, también, un mayor número de concursantes.

En el programa de este martes, 28 de marzo, harán dos pruebas; una de exteriores y otra de eliminación.