La audiencia de ‘La isla de las tentaciones’ flipa con Yaiza y Álex: “No puede darme más vergüenza”

La historia de Álex y Marina en La isla de las tentaciones era la crónica de una muerte anunciada. Bastó con ver el primer programa y la ausencia de gestos cariñosos entre ellos. Se despidieron discutiendo y eso no auguraba nada bueno. Y así ha sido.

Marina encontró pronto en Manuel un gran apoyo y no tardó en caer en la tentación. Claro que lo suyo se fue volviendo muy intenso y la llegada de Miguel de Hoyos le dio una bocanada de aire fresco que acabó con el abandono del soltero que no entendió esta relación a tres bandas.

En Villa Playa las cosas no eran distintas. Álex encontró apoyo en Yaiza con la que tampoco tardó mucho en caer en la tentación. La tatuadora malagueña se fue ganando al chico poco a poco y ahora parecen ya una pareja más.

Eso sí, con celos por medio, que ella no lleva muy bien que él todavía sigue diciendo que aún tiene novia y que de vez en cuando asegure que sigue replanteándose su relación. Pero superados los baches, el caso es que siguen disfrutando juntos de la experiencia.

¡Sorpresa!

Y ella tenía guardada una sorpresa para él. Decidió dejarle marcado para que no pudiera olvidarse de ella. Le sorprendió con una máquina de tatuar. Le preguntó si podía tatuarle su inicial y él accedió. “Ya no hay vuelta atrás”, dijo Álex cuando vio la Y en su costado. “¿Sabes que esto es para toda la vida, no?”, le preguntaba, “me la estoy jugando por ti”.

“Me demuestras mucho con esto”, aseguraba ella que también se dejó tatuar por él. Claro que ella pasó de las iniciales y se decantó por tres puntos en el dedo. “Este punto por nosotros. Este punto por la experiencia. Y este punto, por el futuro”, iba diciendo él.

“Esto es para siempre, ya no se borra”, insistía Álex. “Así que no te olvides de mí”, le contestaba ella. “Ahora voy a tener el recuerdo de Yaiza ya de por vida”, aseguraba ante las cámaras Álex mientras mostraba la obra de arte, “así que, ya no hay vuelta atrás”.

Un gesto de amor que ha sido muy comentado en redes sociales donde la gran mayoría se lo ha tomado a risa.

Desde luego, está claro que no va a olvidar su paso por el programa.