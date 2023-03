Las inseguridades de Yaiza provocan una discusión con Álex en ‘La isla de las tentaciones’

La historia de Álex y Yaiza está llena de altos y bajos en La isla de las tentaciones. Ella es su gran tentación y les hemos visto comportarse como si fueran una pareja. No se han cortado en nada y han vivido su historia con mucha pasión. Pero eso no quita que él se acuerde de vez en cuando de Marina, su todavía novia.

Llegaron al programa para poner a prueba su relación y desde el primer momento estuvieron discutiendo. Una vez separados, no tardaron en encontrar nuevas conexiones en sus respectivas villas. Ella con Manuel y él con Yaiza.

En la última hoguera, Álex pudo ver cómo Marina lo mismo tonteaba con Manuel como con Miguel y eso le dejó de bajón y así lo planteó al volver a su villa. Una reacción que despertó, de nuevo, los miedos de Yaiza provocando una nueva discusión entre ellos.

Discusión

“Tú eres una paranoica de mucho cuidado, así te lo digo”, le decía Álex cuando ella le empezó a explicar cómo se sentía. “Pero si es lo que he escuchado. Irene te ha preguntado que, si te planteas tu relación y has dicho que sí”, le rebatía ella.

“Obviamente que me la replanteo, pero a mal, no voy a volver con ella. Mi relación es que, no sé si sabes, yo tengo novia, que es que a veces se te olvida. Tienes unas actitudes a veces, que no sé. Que yo te entiendo también a ti, pero es que siempre te lo tomas todo a mal, cuando yo siempre te dejo a ti por encima y es que ya, me toca los huevos”, le explicaba él con un tono de cierto mosqueo.

“He dicho cómo ha ido la hoguera, que mi relación tiene un futuro oscuro, que va cuesta abajo y sin frenos y tú quieres sacar lo que quieres ver”, le insistía a la tatuadora.

“Me he enfadado con Álex porque le han preguntado si se replanteaba su relación con Marina y él ha dicho que sí”, decía ella ante las cámaras.

“A mí no me conviene pensar que tú te quieres ir con ella, pero como esta tarde tú me has dicho como que no vas a salir de aquí conmigo…”, le insistía a Álex. “Eso te lo he dicho para vacilarte, Yaiza porque me gusta picarte y tampoco quiero que estés segura. Esto es lo desconocido”, le contestaba él con sonrisa pícara.

Veremos cómo evoluciona esta relación y con quién acaba marchándose Álex.