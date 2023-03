Manuel abandona ‘La isla de las tentaciones’ y la audiencia opina sobre el comportamiento de Marina

Parece que, finalmente, la historia de Marina y Manuel en Villa Paraíso de La isla de las tentaciones, no va a tener el final feliz que muchos esperaban. Bueno, o que no esperaban, porque se veía de lejos que no había futuro en esa relación.

Manuel se convirtió en el punto de apoyo de Marina cuando vio que Álex le era infiel en su villa con Yaiza. Intimaron y se acercaron más de la cuenta. Tanto, que Manu acabó pillándose por ella, quizás más que ella por él.

El caso es que luego llegó el soltero vip, Miguel de Hoyos que también le hizo gracia a Marina y con la que tonteaba todo lo que podía. Y claro, eso a Manu no le hizo gracia e hizo un despliegue de celos que acabaron cansando a Marina que no entendía que actuara como si fuera su novia.

Cuestión de celos

Marina comenzó a sentirse agobiada y dejó claro que no estaba dispuesta a tener que dar explicaciones a Manuel que no era su pareja. Hasta que una noche, Manu no pudo más con el tonteo que se traía con Miguel y se enfadó con ella repitiéndole una vez más que ella le importaba.

“Yo tengo miedo, tío, porque al final, yo aquí, la he cagado, la he liado contigo”, le decía en la piscina, “lo que te quiero decir es que yo tengo miedo de que… pues tú fuera, me falles”. “Pero es que yo tengo e mismo miedo que tú”, le respondía él.

“Creo que Manu es una persona que me atrae demasiado, pero me frena un poco, no sé si es por él o la situación o lo que sea y no sé si en algún momento decidiré dar un paso más o no con él”, confesaba ella ante las cámaras.

“Me siento un poco patético a veces”, reconocía él mientras descansaban en el sofá tumbados uno junto al otro, “todos han hecho planes, ‘vamos a quedar para la Fiera de Málaga y tal, y me hubiera gustado que en algún momento tú hubieras dicho, ‘¿a que sí, Manu, a que tú y yo vamos a ir a la Feria de Málaga?’”.

“Pero yo contigo cuento. Que yo no sé de aquí cómo voy a salir. A lo mejor salgo y me doy cuenta de que estoy contigo pasando mucho tiempo y que realmente me gustas mucho y que me acuerdo de ti, y lo paso mal y quiero estar contigo. Es que, como no lo sé, porque no he salido de aquí”, comentaba Marina.

“A lo mejor a mí ya no me apetece estar contigo, también puede pasar”, respondía él. “Pues claro que puede pasar”, contestaba ella. Y parece que esas palabras no le acaban de gustar a Manu que se levantaba con cierto malestar.

Marina se desahogaba con Lydia y le contaba lo agobiada que estaba porque Manu actuase como si fuera su novio. “Pienso que Manu está muy celoso de Miguel de Hoyos. No le gusta para nada que pase tiempo con él y le noto todo el rato en tensión y no me gusta que sea tan celoso”, reconocía ante las cámaras.

Última gran discusión

Fue durante una de las fiestas nocturnas cuando todo estalló. No se ponían de acuerdo para encontrar un momento para hablar que a los dos les apeteciese y eso derivó en una gran discusión a gritos delante de todos.

“He estallado con Manu porque otra vez está con la misma actitud de siempre y con las cosas que hace me demuestra que realmente no le gusto y no me creo nada de lo que hasta ahora me había dicho”, reflexionaba delante de las cámaras.

La discusión siguió en la habitación. “Te lo voy a explicar muy claro, Marina. Me he abierto contigo desde el primer momento. Te he dicho lo que siento por ti. Te he dicho que me duele, te he dicho que me importa. No te ha importado en ningún momento mi dolor. He tragado más que nadie en toda la villa, ¿vale? Sabes de sobra que el estar con Miguel de Hoyos no me molesta por ti”, le explicaba.

“Que no eres mi novio, como si cojo y le doy un morreo ahora, que no eres mi novio. ¿Tú entiendes que aquí he venido con un novio y no eres tú?”, preguntaba ella. “Pues muy bien, pues yo cojo la maleta y me voy. Si tú eres de esa manera, me parece muy bien, no me importa, no quiero una cita más tuya, no quiero nada más de ti,”, exponía Manu.

Decisión final

Y mientras Marina iba a desahogarse con el resto de la casa, Manu terminaba de hacer las maletas. “Chicos, ha sido un placer. Yo creo que mi experiencia aquí ha terminado. Lo dije desde el primer momento, yo vine por y solo para Marina. Es la chica que de verdad me importaba y por la que he sentido aquí en la casa. Lo he pensado mucho y he llegado a mi límite. No te he importado en ningún momento y si no te he importado en ningún momento no hago nada aquí” decía antes de marcharse mientras Marina le decía que se estaba equivocando.

Miguel de Hoyos tenía claro que era un comportamiento adolescente y Marina no dejaba de repetir que no era su novio. Así que la experiencia se ha terminado para el soltero que se marcha igual que había llegado, solo.

Son muchos los que han empatizado con él y, aunque algunos se alegran de que se haya librado de alguien tan tóxico como él, la mayoría no entiende el comportamiento de Marina y así lo ha expresado en redes sociales.

Veremos qué decisión final toma Marina después de esta experiencia tan intensa que está viviendo.