Keyla, enfadada con Adrián por mentir sobre lo que ocurrió bajo las sábanas en ‘La isla de las tentaciones’

Adrián Blanch está viviendo un tsunami de emociones en La isla de las tentaciones. En las hogueras sufre lo indecible cada vez que ve a Naomi junto a Napoli, pero luego llega a la villa y se desahoga con Keyla Suárez con la que parece que vuelve a haber un acercamiento.

Fue un beso entre ellos lo que desató la ira de Naomi que decidió dejarse llevar con Napoli. Pero Adrián y Keyla se distanciaron después de aquel momento porque él se sentía muy arrepentido.

Tras ver cómo Naomi ha dado rienda suelta a la pasión que sentía por el italiano, Adrián y Keyla han vuelto a acercarse y les hemos visto compartir cama.

El día después

¿Qué pasó anoche que estás muy sonriente?”, le preguntaba Victoria a Adrián al día siguiente. Adrián decía que nada, pero Irene insistía en que algo había pasado. “Dice Álex que se escucharon nalgadas”, insistía Victoria.

“Qué vergüenza macho”, decía Adrián tapándose la cara, pero sin negarlo. “¿Llegaron a lo más allá o no?”, preguntaba otra soltera. Y Adrián afirmaba ganándose el aplauso de sus compañeras. “¿Qué follasteis?”, insistía Victoria. “Madre mía, me está dando un ataque al corazón”, decía él.

“Keyla y yo no hemos llegado hasta el final, final, final, pero sí que hemos llegado hasta el final”, decía ante las cámaras sin dejar las cosas muy claras. Pero las mentiras duran poco en una villa donde no tienen otra cosa que hacer más que cotillear.

La mentira de Adrián

India y Victoria llegaba hasta Álex y Yaiza para informarles de que Adrián y Keyla no habían mantenido relaciones sexuales después de que él hubiera dicho que sí. “Keyla está super enfadada”, aseguraban.

Finalmente, Adrián decidió dejar las cosas claras: “Hubo acto, ¿vale? Me agobié, pero ya, quedó ahí”. Admitió que tuvo un gatillazo y el rumor circuló por toda la villa.

“Estás contando cosas que no son así”, le recriminó Keyla, “preguntaron literalmente, ¿lo hicieron?, y tú dijiste, sí. Textualmente. Tú y yo estábamos ahí abajo y no pasó nada más que estar besándonos. No mientas y no digas más cosas que no fueron porque lo máximo que me agarraste fue el culo. Me parece injusto por tu parte que des a entender que ha pasado algo que no ha pasado”.

“Keyla piensa que he mentido sobre nuestra noche juntos y no era para nada mi intención y me enfrentaré a ello y hablaremos y ya está”, decía ante las cámaras. Y hablaron, y al final, Adrián aclaró las cosas delante de todos.

“Ayer con Keyla no pasó nada más que lo que ha pasado otras veces y, simplemente, que no he sido claro por el hecho de que me he confundido y ya está”, aclaraba.

Keyla, por su parte, aseguraba que esto iba a ser un punto de inflexión entre ellos. Y claro, los comentarios también han llegado a las redes sociales donde se han compartido diversas opiniones, aunque la gran mayoría coinciden en llamar fantasma a Adrián.

Veremos qué pasa en la hoguera final de Adrián y Naomi porque hay mucha confusión.