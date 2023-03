Una colaboradora mítica de Telecinco podría volver a concursar en ‘Supervivientes’

Esta edición de Supervivientes no está dejando indiferente a nadie. Desde el primer día el programa más extremo de Telecinco está llevando a sus concursantes al límite. De hecho, el hambre ya empieza a pasar factura entre los participantes, creando así las primeras polémicas en la convivencia. La última ha sido la de Adara Molinero y Arelys Romero, ambas han dado rienda a su furia y han originado una bronca monumental.

Las amenazas de abandono siguen al pie del cañón y eso ha hecho que el programa empiece a tomar medidas al respecto como buscar posibles concursantes. Uno de los nombres más sonados ha sido el de Alexia Rivas.

La colaboradora de Ya es mediodía saltó a la fama en plena cuarentena cuando sin querer se coló en un directo de Alfonso Merlos, quien estaba en ese momento con Marta López. Más tarde, puso punto y final a esa relación y empezó a labrar su camino y a darse a conocer por sí misma con sus colaboraciones en televisión y su participación en Supervivientes 2021.

Sin embargo, de esa experiencia guarda un recuerdo agridulce, pues durante los 31 día que duró su estancia en los Cayos Cochinos lo pasó muy mal debido a los continuos mareos que le provocaban el barco encallado en el que le tocó vivir junto a Carlos Alba, Sylvia Pantoja o Lara Sajen, entre otros concursantes, y aseguraba tener el estómago cerrado.

¿Volvería a Supervivientes?

Sus seguidores de Instagram no han dudado en preguntarle si volvería a Honduras y repetiría la experiencia: "Sí volvería, porque tengo la espina clavada de no haberlo disfrutado directamente desde la playa", aseguraba. "Me tocaron cosas muy duras y muy difíciles, tengo como esa espina clavada y sí que volvería", terminaba afirmando.

La periodista aseguraba que le hacía mucha gracia la gente que dice que estuvo vomitando: "Pues a ver, sí, estuve en el barco 28 días y estuve en Supervivientes 35, lo que es un mes y una semana. Ya me gustaría ver a esa gente una semana allí y que sepáis cómo estuve yo. me tocó algo muy fastidiado como es el barco".

Quizás esa oportunidad que tanto anhela la colaboradora, podría estar más cerca de lo que cree, y es que con los continuos rumores de abandono, el programa está teniendo que tirar de sus reservas y entre ellas podría estar Alexia.