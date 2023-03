Adara Molinero, fuera de sí en su discusión con Arelys Ramos en ‘Supervivientes’ y los adaristas se pronuncian

El hambre es uno de los grandes obstáculos de Supervivientes. La falta de comida hace estragos en la convivencia y lo hemos podido ver esta semana con la gran discusión que han protagonizado Adara Molinero y Arelys Ramos.

Por lo visto, parte del grupo había decidido bajar la ración de arroz sin consultar con Adara que, cuando se enteró, montó en cólera. La madre de Yulen Pereira intentaba explicarle que habían tomado esa decisión porque el arroz iba cargado de pescado y cangrejo.

“Me da igual el pescado. Si a mí me toca mi ración de arroz…”, seguía discutiendo Adara que vio como Arelys se daba la vuelta y se iba. “Te estoy hablando Arelys, no me ignores, llevas dos días tocándome los huevos, no me ignores ahora que me toca hablar a mí”, la decía a gritos.

“No me volváis a tocar mi ración de arroz, es lo que está estipulado, ya está, porque es mi gasolina y si no, aquí, me encuentro mal”, le explicaba.

“Adara, aquí todo el mundo pasa hambre, no eres la única”, le respondía Arelys. Y la bronca seguía subiendo de tono. “El tema de repartir me lo paso por los cojones, a partir de ahora me voy a echar mi ración y ya está”, decía fuera de sí mientras Arelys mantenía la calma y le pedía que no gritara.

“La comida no se juega, la comida no”, seguía gritando Adara completamente fuera de sí y rompiendo a llorar. “Llevas tres días tocándome los cojones con la ración, al final, me sacas de mis casillas, porque a mí nadie me ha preguntado si se me puede echar menos arroz y hay una ración que me corresponde a mí. Tú no eres nadie para bajar mi ración”, seguía en bucle.

“Pobrecita la que te tiene de suegra. Teatrera. Que vas de Virgen María y tienes el demonio dentro. Payasa”, acababa perdiendo las formas.

Finalmente se alejaba del grupo y buscaba refugio en Asraf. “Ella tiene más reservas, yo no. Mira cómo me estoy quedando. Ya no me puedo ni meter al agua porque el frío me cala los huesos. Siento mucha impotencia, me siento ninguneada, pisada", se desahogaba.

En Conexión en Honduras Ion Aramendi volvía a sacar el tema y volvían a discutir por la ración de arroz. “Es que solo nos estamos fijando en las faltas de respeto de Adara, pero en las de Arelys no y le está hablando muy déspota”, comentaba en plató Suso Álvarez. Y es que hay muchos adaristas como él que han salido en su defensa.

Más frentes abiertos

Arelys no es la única compañera con la que ha discutido Adara. En Conexión Honduras veíamos unas imágenes inéditas de la palapa tras la nominación en la que Diego Pérez la dio su voto directo. “Dilo, sigues teniendo algo en contra de mí. Me ves competencia y te cagas vivo, eso es lo que te pasa. Espero no irme”, le echaba en cara.

“Que gracia me hace que Diego diga que Adara sólo se mueve en el conflicto cuando él lo único que ha hecho hasta ahora es hacerse la víctima a su costa, no ha hecho nada relevante en el concurso”, comentaba Marta Peñate en plató posicionándose en esta nueva discusión.

Y claro, como todo lo que tiene que ver con Adara, también se comentaba en redes sociales, donde los adaristas volvían a dar la cara por ella.

Veremos qué pasa con ella esta semana que está nominada. ¿Veremos cómo se salva este martes en la ceremonia de salvación?