Elvis Presley rechazó ser “pareja” de Barbra Streisand contra su voluntad

A Elvis Presley le entusiasmó la propuesta que le hizo Barbra Streisand en su camerino aquel 28 de Marzo de 1975: convertirse en su 'partenaire' en el remake de 'Ha nacido una estrella'. Pero las exorbitantes exigencias de su manager, el popular Colonel Tom Parker, dieron al traste con lo que podría haber sido su regreso al cine.

Visitas de camerino

Elvis Presley y Barbra Streisand se conocían y se respetaban mutuamente. Ambos compartían residencias en Las Vegas, en el Hotel Internacional (posteriormente conocido como Las Vegas Hilton), desde finales de los años 60s. Elvis asistía a los conciertos de Barbra y viceversa. En una ocasión, el 'Rey del Rock' agradeció a Streisand su presencia diciendo en público que ella tenía "una de las mejores voces en el mundo". Pero no eran meros espectadores de sus respectivos shows. A veces, se visitaban en el camerino.

Elvis Presley en un concierto en 1975 / Getty Images/Images Press

En una ocasión, después de ver a la estrella neoyorkina en uno de sus shows, se coló, por sorpresa, en su vestuario. Justo en ese momento, la artista se estaba pintando las uñas y según ella misma ha contado, cogió el frasco con el esmalte, se arrodilló, y empezó a pintarle las uñas. Esa noche, Presley de confesó: "Eres la única persona con la que alguna vez me he sentido intimidado".

Hubo otra vez en la que la cantante y actriz le preguntó al icono de Tupelo qué opinaba de sus actuaciones. Él respondió: "Tienes una voz magnífica Barbra, pero sigues manteniendo tu mano frente a tu cara mientras cantas y eso es muy molesto". Jerry Schiling, entonces miembro del séquito de Presley - la llamada 'Mafia de Memphis' - y uno de sus amigos más cercanos, estaba presente en ese momento.

'Barbra Streisand... And Other Musical Instruments' / Getty Images/CBS Photo Archive

Por eso le sorprendió que pocos meses después, el 28 de Marzo de 1975, Streisand y Jon Peters (productor y peluquero, además de su novio en ese momento) entraran en el camerino de Elvis después de un concierto. Su visita tenía una finalidad: proponerle ser su 'partenaire' en el remake de la película 'Ha nacido una estrella'. Tras la conversación de dos horas, Elvis se mostró enormemente entusiasmado por el proyecto. "¡Voy a hacerlo!", dijo. "Cuando se marcharon", decía Schilling, "puedo asegurar que Elvis quería hacerlo. Pero, como con tantas otras cosas que quería hacer en ese momento de su vida, esperaba que la gente intentara detenerle".

"Su carrera estaba un poco en declive"

Si echamos la vista atrás, en ese punto de su carrera Elvis, adicto a los barbitúricos, no vivía su mejor momento. Ni física ni psicológicamente. En una entrevista con Billboard, Streisand así lo reconocía: "Su carrera estaba un poco en declive, tenía sobrepeso, y pensé que era perfecto para que interpretara el papel". El papel en cuestión era el de una estrella del rock adicto a las drogas en proceso de autodestrucción. El de ella era el de una cantante desconocida cuya carrera va en ascenso.

Elvis Presley en un concierto en el Nassau Coliseum / Getty Images/Ron Galella

Efectivamente, Presley quiso hacer el remake de 'A star is born'. Su carrera cinematográfica se había estancado y su trayectoria musical atravesaba una mala racha. Su último single en el Top 10 era Burning love… tres años antes. La razón por la que finalmente lo rechazó tiene nombre propio: Colonel Tom Parker, manager y mano derecha de Elvis durante muchos años. Él se encargó de las negociaciones y fue demasiado lejos con sus exigencias. Pidió un millón de dólares por adelantado, más el 50 % de los beneficios. También demandó el protagonismo y la eliminación de todas las referencias a las drogas. Lo que la productora ofrecían era 500.000 dólares y el 10% de los ingresos brutos.

Tal y como explicó Jerry Schilling: "No había ninguna posibilidad de que el presupuesto de la película pudiera cubrir los cachés de dos superestrellas. A Presley no le importaba el dinero. Era lo suficientemente inteligente como saber que ese papel secundario podría significar su regreso al cine". Parker terminaría disuadiéndolo de hacer la película.

Tom Parker y Elvis Presley / Getty Images/Michael Ochs Archives

Mick Jagger, Neil Diamond… y Kris Kristofferson

Curiosamente, el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger también fue considerado por Streisand para co-protagonizar el filme ese verano de 1975. No obstante, le confesó al escritor Lawrence Grobel: "Nunca pensé realmente que Jagger fuera la elección correcta. Jagger es demasiado fantástico. No creo que fuera creíble su descenso a los infiernos. Él es demasiado poderoso. Además, su físico no encajaba con él mío, él y yo juntos como pareja…"

Kris Kristofferson y Barbra Streisand en una escena de la película 'A Star is Born' / Getty Images/Bettmann

Después de tantear a Neil Diamond - quien declinó por sus numerosos compromisos - el papel terminó en manos de Kris Kristofferson. "Fue la elección perfecta", confesaba la cantante. "Tiene una imagen estupenda. Puede cantar y tocar la guitarra. Y es gentil, algo que funciona conmigo. La judía y el gentil".

'A star is born' llegó a los cines en Diciembre de 1976. El éxito de taquilla fue impresionante. Recaudó 80 millones de dólares (el presupuesto había sido de 8 millones) solo en Estados Unidos. Se convirtió en el segundo film que más recaudó ese año. Además, fue premiada con cinco Globos de Oro; dos de ellos a Streisand y a Kristofferson como Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. La canción Evergreen se llevó el Oscar a Mejor Canción.

Póster oficial de 'A Star is Born' / Getty Images/Warner Bros

El drama romántico dirigido por Frank Pierson estaba basado en el filme original de 1937 (con Janet Gaynor y Fredric March). En 1954 George Cukor dirigió el primer remake protagonizado por Judy Garland y James Mason. La más reciente adaptación es la que protagonizaron en 2018 Lady Gaga y Bradley Cooper.