Calvin Harris habla maravillas de Ellie Goulding: “Es única en su especie”

Calvin Harris y Ellie Goulding son un tándem que siempre funciona. Se dice que donde hubo fuego siempre quedan cenizas y, entre estos dos artistas, aunque no ha habido nunca intención de retomar ese breve noviazgo que tuvieron allá por el pleistoceno, sí que han seguido explotando esa relación profesional de la que salieron hits discotequeros como I Need Your Love y Outside. Ahora, casi diez años después de su última colaboración, la pareja ha vuelto a las andadas con el lanzamiento de Miracle.

Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (Official Video)

Recientemente, el DJ habló con Zane Lowe en Apple Music 1 sobre este tercer tema juntos y lo mucho que le ha gustado volver a trabajar con Goulding. "Con ella siento que siempre quiero lo mismo. Es la única persona que puede hacer este tipo de cosas", explicó. "Es como el oro absoluto, tiene el mejor vocal que he oído en años de una canción de baile". Y añadió: "Tengo muy claro lo que me gusta y lo que no de la música y los artistas. Uno de mis gustos es la voz angelical de Ellie Goulding. Única en su especie. No voy a conseguir esto de nadie más".

Además de elogiar a la cantante, Calvin Harris dedicó buena parte de la entrevista a analizar Miracle, una canción que, según el también productor, forma parte de esta nueva era musical que está inaugurando con esta pista y con la que pretende experimentan y hacer música que se diferencie de sus anteriores trabajos. "Nunca antes había hecho algo como Miracle", comentó. "He hecho cosas que suenan a trance, pero nunca había sido tan rápido".

"Cuando empecé a hacer música tenía 14 años. 1998, 1999, 2000 y 2001 fue para mí la era formativa del trance y el house. Así que lo que solía hacer era coger partes de eso y ponerlo en un nuevo contexto", dijo también Calvin Harris, explicando a continuación las motivaciones que le llevaron hasta la creación de Miracle. "Pero esta vez pensé que quizás intentaría recrear algo que podría ser de aquella época. Lo único que creo que hace que no suene como si fuera de 1996 es el bombo, porque el bombo es bastante contundente".

Los planes de Calvin Harris

Para terminar su intervención en Apple Music 1, Zane Lowe le preguntó a Calvin Harris por sus planes a corto y medio plazo después de la publicación Funk Wav Bounces, Vol. 2. "Probablemente sea un montón de música dance. No quiero hacer montones y montones, quiero que todo exista por una razón, como ha sido para mí durante la última década o algo así", contó, admitiendo que no tiene prisa y que está decidido a trabajar en un material rodeado con el mejor equipo y con el que se sienta cien por cien satisfecho. "Quiero hacer canciones buenas, canciones que quiera pinchar una y otra vez".