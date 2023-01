Ellie Goulding y Calvin Harris, juntos en el estudio para completar su trilogía

Os conté hace un par de días que Ellie Goulding había decidido retrasar el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio durante casi dos meses por que le había surgido una extraordinaria oportunidad que no podía dejar pasar. Apenas 48 horas después ya sabemos los nombres y apellidos de esa oportunidad: Calvin Harris.

"A mis increíbles fans- Siento anunciar que vamos a retrasa el lanzamiento de Higher Than Heaven hasta el 24 de marzo. Sé que todos habéis sido tan pacientes conmigo, pero hemos tenido algunas oportunidades emocionantes que aparecen detrás de las escenas y que no puedo esperar para compartir con vosotros a su debido tiempo. Mientras tanto, como agradecimiento por su paciencia, estoy emocionado de confirmar que mi nuevo single se llama Like A Saviour. Llega pronto, hemos grabado el vídeo y es uno de mis vídeos favoritos que he hecho. Y como un pequeño agradecimiento por estar conmigo quería darle un primer vistazo 👀 También grabamos algo realmente emocionante el pasado fin de semana que saldrá alrededor del lanzamiento del álbum. Más información sobre eso muy pronto..." confirmaba la intérprete.

Ambos artistas han publicado una imagen conjunta en sus perfiles oficiales en Instagram en la que hacen oficial una gran noticia para su público: ambos estaban trabajando juntos en el estudio de grabación. No cabe duda de que el fruto de esta colaboración va a suponer un gran impulso para el nuevo álbum de la británica.

Hacía casi una década que ambos no trabajaban juntos en la creación de nuevas composiciones. Su primera colaboración data del año 2012 cuando publicaron I need your love, una de las mejores canciones de aquel año y uno de los mayores exponentes de la época de colaboración del EDM y el pop.

Su buena química y sus buenos resultados les llevaron a publicar apenas un par de años después Outside, otro auténtico bombazo dentro del género que puso a bailar a millones de personas en las pistas de baile de todo el mundo.

Nueve años después ambos han vuelto para trabajar juntos tal y como ellos mismos confirmaban: "De vuelta en el estudio con Ellie Goulding" posteaba el escocés. Ahora solo tendremos que esperar para comprobar si será una colaboración única para el elepé de la cantante o si habrá más de un hit que se pueda incluir en un futuro trabajo de Calvin Harris.

Con nuevo single a la vista y con sorpresas incluidas de la mano de Calvin Harris, el 2023 de Ellie Goulding promete ser muy completo. Han pasado más de dos años desde que viera la luz Brightest blue, ese doble álbum en el que Ellie Goulding mostraba dos facetas musicales muy distintas: la de sus baladas y la de su sonido más electrónico. Y todo apunta a que en este trabajo transitaremos al amparo del segundo.

Como se podía esperar, Ellie Goulding se ha rodeado de un gran equipo de colaboradores. Easy lover, por ejemplo, ha sido escrito y producido en colaboración con el legendario Greg Kurstin y Julia Michaels.