Mallorca Live Festival 2023 anuncia sus últimas confirmaciones: !!! (Chk Chk Chk), Gazzi, Mall Grab y Ombra

La temporada de festivales está a la vuelta de la esquina, ¿y qué significa eso? Pues que los grandes eventos musicales del verano están cerrando sus carteles. ¿El último en hacerlo? Nada más y nada menos que el Mallorca Live Festival.

El festival musical más importante de las Islas Baleares ha cerrado este martes, 28 de marzo, el cartel de su sexta edición,que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el Antiguo Aquapark de Calvià.

El festival mallorquín ha confirmado a !!! (Chk Chk Chk), Gazzi, Mall Grab, Ombra y ha anunciado los artistas que formarán parte del Escenario Flexas el sábado 20 de mayo. Esta es la última fiesta que se une a las ya anunciadas Cocoon y Sa Fonda, principales novedades de esta edición.

Un cartel liderado por Black Eyed Peas, Quevedo y The Kooks

Con los nombres citados se cierra el cartel de una edición llena de nombres nacionales e internacionales como Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti & Egypt 80, entre muchos otros, que se repartirán entre un total de 5 escenarios.

Validación de pulseras

Para que todos los asistentes del Mallorca Live disfruten al máximo de esta edición, la organización pondrá distintos puntos de prevalidación de pulseras durante los 15 días antes del festival. Vamos, que si eres de Mallorca y puedes pasarte por uno de los puntos, ¡perfecto porque entrarás directamente al recinto!

Sobre los abonos y los precios

Si quieres hacerte con una entrada para el Mallorca Live Festival, puedes adquirir el abono para un día desde 59 euros. Aunque los abonos de 119 euros ya se han agotado, están disponibles todavía los de 124 euros. Pero date prisa, ¡porque se agotan!